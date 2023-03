Il Canada è ampiamente rispettato e ammirato come Paese, e per una buona ragione. È una democrazia parlamentare in cui tutti i principali partiti promuovono e incoraggiano la stabilità politica ed economica. Il “vero nord forte e libero” vanta anche prestigiose università, vaste bellezze naturali, un sistema sanitario finanziato con fondi pubblici, diversità culturale, due lingue ufficiali e una reputazione per il mantenimento della pace e la diplomazia.

Questi fattori hanno contribuito alla reputazione globale del Canada come porto sicuro per gli investitori, poiché la nazione è sostenuta da un sistema finanziario stabile che promuove l’innovazione. Di conseguenza, il Canada si è guadagnato lo status di potenza economica globale.

In altre parole, il Canada è molto più che sciroppo d’acero e hockey. Ma non preoccuparti, questo elenco di dati sull’economia canadesi menziona brevemente entrambi.

Sebbene l’economia canadese sia rimasta resiliente per la maggior parte dal 2020, sta mostrando alcuni segnali preoccupanti che rispecchiano quelli di molti altri paesi. In particolare, l’inflazione e il mercato immobiliare sono aree di preoccupazione.

Di seguito troverai molti dati economici canadesi di cui ogni cittadino è orgoglioso.

Fatti e statistiche del Canada: scelta dell’editore

Il 57,5% della popolazione canadese possiede un diploma di istruzione avanzata.

Il Canada ospita le terze riserve petrolifere più grandi del mondo.

La Borsa di Toronto è classificata come la dodicesima più grande del mondo.

Il dollaro canadese è la settima valuta più scambiata al mondo.

L’hockey è un’industria da 11 miliardi di dollari.

Statistiche e fatti sull’economia canadese per il 2023

1. Il Canada è l’ottava economia più grande del mondo

Il Canada è classificato come l’ottava economia più grande del mondo sulla base di stime nominali del PIL di 2,24 trilioni di dollari (FMI) e 1,98 trilioni di dollari (Banca mondiale). Tuttavia, aggiustandosi per la parità del potere d’acquisto, il Canada scende nella classifica fino alla quindicesima economia più grande.

2. Il Canada’s Equalization Program vedrà 94,6 miliardi di dollari trasferiti direttamente da Ottawa alle province

Nell’ambito del programma di perequazione del Canada, il governo federale trasferirà 94,6 miliardi di dollari a province e territori nel 2023-2024. Lo scopo del programma di perequazione è affrontare le disparità fiscali tra le province “non abbienti” e fornire un ulteriore afflusso di cassa per aiutare a sostenere l’attività economica e la crescita.

3. Il Canada ha la più alta percentuale di popolazione con un titolo di istruzione superiore tra tutti i paesi del G7

Il Canada ha la percentuale più alta di individui in età lavorativa con un diploma universitario o universitario tra tutti i paesi del G7, al 57,5%. Questo vantaggio educativo si è rivelato particolarmente vantaggioso durante i primi giorni della pandemia, poiché il lavoro a distanza è diventato la norma e le persone istruite sono state maggiormente in grado di affrontare le sfide economiche.

Ecco un fatto interessante dell’economia canadese: i lavoratori istruiti hanno vantato tassi di occupazione e guadagni più elevati nel 2021 rispetto al 2016.

4. Il settore dei servizi rappresenta circa il 70% dell’economia canadese.

L’economia canadese è guidata principalmente dal settore dei servizi, che rappresenta il 70,5% del PIL del paese. Inoltre, questo settore fornisce circa quattro posti di lavoro su cinque in Canada.

5. Il Canada ha le terze maggiori riserve di petrolio al mondo

Il Canada ospita circa il 9,7% delle riserve petrolifere totali del mondo, che ammontano a circa 168 miliardi di barili di petrolio. Ciò rende il Canada il terzo paese più ricco di petrolio al mondo, dopo l’Arabia Saudita (con 297 miliardi di barili) e il Venezuela (con 303 miliardi di barili).

6. Il 75% di tutte le esportazioni è destinato agli Stati Uniti

Le merci totali esportate dal Canada sono aumentate del 22,1% rispetto ai livelli del 2020, raggiungendo i 777,1 miliardi di dollari, di cui il 75% destinato agli Stati Uniti. Naturalmente, il Canada beneficia della condivisione del confine indifeso più lungo del mondo con la più grande economia del mondo.

7. La Borsa di Toronto (TSX) è la dodicesima borsa valori più grande del mondo per capitalizzazione di mercato

Al 16 febbraio 2023, la Borsa di Toronto (TSX) aveva una capitalizzazione di mercato totale di circa 3,4 trilioni di dollari canadesi (2,76 trilioni di dollari), rendendola la dodicesima borsa più grande del mondo. Il TSX non è lontano dall’entrare nella top 10, la decima posizione è attualmente detenuta dalla Borsa saudita (Tadawul) con una capitalizzazione di mercato di 2,86 trilioni di dollari.

8. L’indice TSX si è comportato all’incirca in linea con il Dow nel 2022

Nel 2022, l’indice S&P/TSX Composite ha registrato un calo dell’8,5%, che è paragonabile alla perdita dell’8,88% dell’indice Dow Jones. Tuttavia, la performance del TSX è stata notevolmente migliore della perdita del 19,4% dell’indice S&P 500 e del calo del 33% osservato nell’indice Nasdaq.

9. Il dollaro canadese è diminuito per la prima volta dal 2018

Il dollaro canadese (CAD/USD), noto come loonie, ha subito un calo del 6,8% rispetto al dollaro USA nel 2022 e attualmente viene scambiato a circa 0,74$. Questo segna il primo calo annuale dal 2018. Tuttavia, questo calo ha beneficiato i canadesi che hanno investito in attività statunitensi.

10. Il dollaro canadese è la settima valuta più scambiata al mondo

Il dollaro canadese è la settima valuta più scambiata al mondo. Ad aprile 2022, il dollaro canadese rappresentava il 6,2% del volume totale, in aumento rispetto al 5,0% di aprile 2019.

11. La banca centrale canadese ha aumentato i tassi di interesse del 1.700% nel 2022

La banca centrale canadese, la Bank of Canada, ha implementato sette aumenti dei tassi di interesse nel 2022, facendo salire il tasso ufficiale dallo 0,25% nel marzo 2022 al 4,5% nel gennaio 2023. Questo segna l’anno di aumenti più aggressivo della storia.

12. L’inflazione del Canada è classificata tra le peggiori di tutti i paesi sviluppati

Se si escludono Russia, Brasile, Argentina e Turchia, nel 2022 il tasso di inflazione del Canada si è classificato tra i più alti nel gruppo di economie sviluppate ed emergenti del G20. tasso di inflazione nel G20. Il tasso di inflazione del paese ha chiuso il 2022 al 6,8%, il più alto degli ultimi 40 anni.

13. L’economia canadese è classificata come la quattordicesima più libera del mondo.

Il Canada è classificato come la quattordicesima economia più libera del mondo, secondo il rapporto dell’Economic Freedom of the World del Fraser Institute. L’indice tiene conto di fattori come le dimensioni del governo, la libertà di commerciare a livello internazionale e le normative, tra gli altri.

14. Il Canada è membro del G7, del G20 e dell’OCSE.

Il Canada fa parte del Gruppo dei sette paesi industrializzati (G7), del Gruppo dei venti (G20) delle principali economie e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un posto al tavolo significa che il Canada ha una piattaforma per difendere i propri interessi e priorità economiche, come il libero scambio e la sostenibilità ambientale

15. Il Canada ha firmato 15 accordi di libero scambio

Il Canada ha firmato 15 accordi di libero scambio con 51 paesi, il più notevole dei quali è l’Accordo Canada-Stati Uniti-Messico (CUSMA), che ha sostituito l’Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA). Questi accordi di libero scambio coprono complessivamente 1,5 miliardi di consumatori.

16. Il Canada ha vissuto sei recessioni dalla fine della seconda guerra mondiale

Il Canada è una potenza economica globale, ma non è immune alle recessioni. Il Canada ha vissuto sei recessioni nella storia recente. Questi includono la recessione del 1957, la recessione del 1981-1982, la recessione del 1990-1991, la recessione del 2001, la Grande Recessione del 2008-2009 e la recessione COVID-19 del 2020.

17. Il Canada ospita 4,4 milioni di imprese

Secondo Statistics Canada, il Canada ospitava 1.336.336 imprese con dipendenti e 3.021.567 imprese senza dipendenti, ciascuna delle quali generava entrate per almeno 30.000$ alla fine del 2022.

18. L’economia sommersa del Canada è stimata al 2,7% del PIL totale

Nel 2021, l’economia sommersa in Canada è stata valutata a $ 68,5 miliardi, che rappresenta circa il 2,7% del PIL del paese. Il motore principale di questa crescita è stato un aumento del 18% dell’attività economica sotterranea associata agli investimenti in strutture residenziali.

19. La paga oraria media in Canada è aumentata del 4% nel 2022

Nel 2022, la retribuzione oraria media in Canada è aumentata del 4% da 30,67$ a 31,96$. Il settore dei servizi pubblici ha avuto la retribuzione oraria media più alta di 47,86$, mentre il settore dei servizi di alloggio e ristorazione ha avuto la più bassa a 18,50$ l’ora.

20. Il 15% dei canadesi guadagna più di 100.000 di dollari all’anno

Il reddito familiare medio in Canada è leggermente superiore a 75.000$ all’anno, con il 15% della popolazione che guadagna più di 100.000$ all’anno. Per essere considerato nell’1% più ricco di tutti i guadagni, un lavoratore dovrebbe guadagnare almeno 512.000$ all’anno.

21. Il costo medio delle abitazioni è diminuito del 18% a gennaio 2023

A gennaio 2023, il prezzo medio delle case in Canada era sceso del 18% su base annua a 612.204$. Anche le transazioni immobiliari sono diminuite del 58% su base annua a sole 20.931, con il risultato che le vendite di case hanno toccato un nuovo minimo di 14 anni all’inizio dell’anno.

22. L’accessibilità economica degli alloggi in Canada ha raggiunto il punto più basso dagli anni ’80

Secondo la National Bank of Canada, una tipica casa in Canada richiede il 67,3% dello stipendio di un lavoratore per saldare il proprio debito. Il calcolo approssimativo di Invezz che include tasse comunali, elettricità e altri costi dipinge un quadro del mercato immobiliare più preoccupante.

23. Il Canada rappresenta quasi il 75% della produzione mondiale di sciroppo d’acero

Nessun articolo sulle statistiche canadesi è completo di una menzione obbligatoria del suo prezioso tesoro: lo sciroppo d’acero. Il Canada è il più grande produttore mondiale di sciroppo d’acero, rappresentando circa il 71% della produzione mondiale. Nel 2020, i produttori canadesi di sciroppo d’acero hanno prodotto un record di 13,2 milioni di galloni (49,7 milioni di litri) di sciroppo. Curiosità: circa 3.000 tonnellate di sciroppo d’acero per un valore di circa 19 milioni di dollari sono state rubate nel 2011 e nel 2012 come parte della più grande rapina nella storia del Canada.

24. L’hockey è un’industria da 11 miliardi di dollari

Cosa c’è di più canadese dello sciroppo d’acero? L’hockey. Secondo uno studio del 2015, l’hockey è un’industria da 11 miliardi di dollari che svolge un ruolo importante nelle piccole comunità. Lo studio mostra che oltre 1 miliardo di dollari di entrate del turismo si fa strada in città e paesi con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Conclusione

Nonostante abbia affrontato alcune sfide negli ultimi anni, l’economia canadese ha mostrato resilienza e continua a crescere. Gli sforzi del governo per promuovere l’innovazione, gli investimenti e il commercio hanno contribuito a questa crescita, così come la forza lavoro altamente qualificata del paese e la vasta gamma di industrie.

Andando avanti, sarà interessante vedere come l’economia canadese continua a svilupparsi e ad adattarsi alle mutevoli circostanze globali. Tuttavia, con una solida base e un impegno per una crescita sostenibile, il Canada è ben posizionato per affrontare tutte le sfide e le opportunità che si prospettano.

