Walmart (NYSE: WMT) ha incassato 164,1 miliardi di dollari di entrate nel quarto trimestre, secondo i risultati sugli utili annunciati la scorsa settimana. Questo ha superato le aspettative degli analisti di 159,7 miliardi di dollari ed è stato il più grande trimestre di vendite mai registrato per Walmart negli Stati Uniti, guadagnando più entrate di Apple e Home Depot messe insieme.

Tuttavia, mentre questo picco degli utili è stato musica per le orecchie degli investitori, il titolo è salito solo leggermente mentre il gigante della vendita al dettaglio ha smorzato l’umore con una prospettiva più debole del previsto per l’anno a venire, riassumendo bene il bivio in cui si trova l’economia statunitense.

Walmart è stato volatile negli ultimi anni

Il titolo Walmart è stato relativamente forte negli ultimi tempi, nonostante il mercato azionario nel suo complesso sia in difficoltà. Sebbene la traiettoria sia stata al rialzo, è stata estremamente volatile. Il grafico sottostante dipinge un viaggio roccioso attraverso gli anni della pandemia e nel 2023.

La volatilità è particolarmente notevole se si considerano le dimensioni di Walmart. Le entrate del re della drogheria di quasi 160 miliardi di dollari spazzano via anche la cifra trimestrale più recente di Apple di 117,2 miliardi.

Certo, la capitalizzazione di mercato di Walmart è sei volte inferiore a quella di Apple a 382 miliardi di dollari e quindi il confronto è sciocco, ma un titolo di queste dimensioni normalmente non oscilla in modo così selvaggio, specialmente uno non tecnologico.

Walmart avverte della strada rocciosa da percorrere

Tuttavia, il titolo ha reagito in modo relativamente piatto in questo caso, un sorprendente allontanamento dalla normalità, soprattutto considerando il picco degli utili. Gli investitori hanno ridimensionato il loro ottimismo grazie alle indicazioni dei dirigenti per l’anno a venire:

Il consumatore è ancora molto sotto pressione. E se si guardano gli indicatori economici, i bilanci si stanno assottigliando ei tassi di risparmio stanno diminuendo rispetto ai periodi precedenti. Ed è per questo che adottiamo una visione piuttosto cauta per il resto dell’anno CFO John David Rainey tramite CNBC

La dicotomia guadagni/orientamento riassume bene la situazione unica in cui si trova il mercato. Da un lato, l’inflazione è salita ai livelli visti l’ultima volta negli anni ’70, mentre dall’altro abbonda il timore che il rallentamento possa essere così grave innescare una recessione.

Walmart ha indicato questo contesto macro incerto attraverso attese smorzate di crescita delle vendite per l’anno a venire rispetto alle aspettative degli analisti, valutando l’impatto dei tassi di interesse in costante aumento sulla domanda nell’economia.

Tutto sommato, la guida è in linea con il pensiero degli investitori e delle aziende in tutto lo spazio. Non guardare oltre il collega negozio al dettaglio Home Depot, che ha registrato guadagni lo stesso giorno martedì scorso.

Home Depot ha avvertito di un simile rallentamento in arrivo, ma è andata peggio di Walmart a causa dei mancati guadagni. In effetti, è stata la prima volta da novembre 2019 che il negozio ha mancato le aspettative di entrate di Wall Street e il titolo ha chiuso in ribasso del 7% nel corso della giornata.