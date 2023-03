21 dati sul mercato immobiliare mentre il mondo teme un crollo

Lo scorso anno, per la prima volta da molto tempo, la gente parla del mercato immobiliare che sta andando indietro.

Ho pubblicato un articolo lo scorso novembre sul perché credo che, sebbene questa sia una paura giustificata, le previsioni apocalittiche potrebbero essere eccessivamente pessimistiche.

Tuttavia, con il mondo che sta andando incontro a tassi di interesse sempre più elevati, i tassi dei mutui sono scesi e le persone temono che le loro case perdano valore.

Ecco 21 dati sul mercato immobiliare in continuo mutamento

I tassi di interesse sono i più alti dal 2008

L’aumento dei tassi di interesse è ciò che ha scatenato un indebolimento nel mercato immobiliare. Tassi di interesse più alti significano rate del mutuo più costose, che a loro volta abbassano i prezzi delle case.

L’importantissimo tasso sui Fed funds – che si ripercuote su tutti i tassi di interesse nell’economia – è attualmente compreso tra il 4,5% e il 4,75%, il più alto dal Grande Crollo Finanziario del 2008.

2. La velocità degli aumenti dei tassi di interesse nel 2022 è stata la più veloce di sempre

Non è solo l’entità degli aumenti dei tassi di interesse che ha colto di sorpresa il mercato. È anche il ritmo.

L’inflazione è entrata in scena lo scorso anno e le banche centrali sono state costrette ad aumentare i tassi in modo aggressivo. Negli Stati Uniti, i tassi erano prossimi allo zero meno di un anno fa. Nel 2022, i tassi sono aumentati di quasi il 4% in un periodo di nove mesi, più rapidamente del precedente ciclo di aumento dei tassi più rapido del 1988/89.

3. Il mercato prevede un ulteriore aumento dei tassi di interesse

Il mercato si aspetta che i tassi salgano di nuovo. Le attuali aspettative prevedono un aumento dei tassi della Federal Reserve tra il 5,25% e il 5,5% quest’anno. Alcune previsioni sono ancora più estreme, indicando una minima possibilità che il 6% venga colpito.

4. Il tasso ipotecario a 30 anni negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto dal 2002

Il tasso della Fed è la linea di base e si riflette nell’economia in generale. Ma il tasso del mutuo a 30 anni negli Stati Uniti è spesso visto come il più indicativo della pressione che i pagamenti del mutuo possono esercitare.

Questo tasso ha superato il 7% a novembre, la prima volta dall’aprile 2002. Da allora è leggermente diminuito, ma rimane estremamente elevato.

5. Ci sono meno mutui variabili rispetto agli anni precedenti

Una cosa che aiuta a sostenere i prezzi delle case è che i mutui variabili non sono così diffusi come lo erano in precedenza, come nell’ultimo crollo immobiliare del 2008.

Il grafico sottostante, tratto dal Financial Times, mostra il confronto con il 2014 per i vari paesi.

6. L’accessibilità economica degli immobili è diminuita del 29% nel 2022 negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, guardando l’indice di accessibilità degli alloggi, l’accessibilità è crollata del 29% solo nel 2022. Questo è un riflesso della crisi dell’immobiliare che sta colpendo sia gli Stati Uniti che le nazioni di tutto il mondo.

7. La popolazione statunitense è cresciuta del 67% in 55 anni… l’offerta immobiliew no

Il confronto tra l’offerta mensile di nuove case e la crescita della popolazione statunitense spiega gran parte del problema. Mentre oggi la popolazione è passata da meno di 200 milioni a 330 milioni, il grafico sottostante mostra che l’offerta mensile di nuove case (il rapporto tra nuove case in vendita rispetto a nuove case vendute) non si è avvicinata neanche lontanamente a questa crescita.

8. I prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati del 40% durante la pandemia

Osservando il prezzo medio di vendita delle case negli Stati Uniti durante la pandemia, i prezzi sono aumentati del 40% tra il secondo trimestre del 2020 e il terzo trimestre del 2022.

9. I prezzi delle case sono aumentati di 16 volte in 50 anni

Il prezzo medio di vendita di una casa negli Stati Uniti era di 29.200$ nel quarto trimestre del 1972.

Andiamo avanti di mezzo secolo fino al quarto trimestre del 2022 e il prezzo di vendita medio era di 468.000$, ben 16 volte superiore.

Fonte: Fred

10. I prezzi delle case negli Stati Uniti sono diminuiti nell’ultimo trimestre per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia

Tuttavia, i guadagni derivati dalla pandemia potrebbero essere finiti. Il prezzo medio delle case negli Stati Uniti è leggermente diminuito nell’ultimo trimestre, attestandosi dello 0,1% al di sotto del terzo trimestre del 2022.

Sebbene questo calo sia marginale, riflette la prima volta che i prezzi delle case sono diminuiti dal panico dell’aprile 2020, quando la pandemia di COVID ha colpito improvvisamente il mondo e i mercati sono stati presi dal panico su tutta la linea.

Fonte: Fred

11. Su base mensile, i prezzi delle case negli Stati Uniti sono diminuiti per cinque mesi consecutivi

Sebbene l’entità del calo sia ridotta, su base mensile, i prezzi delle case negli Stati Uniti sono diminuiti per il quinto mese consecutivo nel novembre 2022, secondo i dati pubblicati dalla Federal Housing Finance Agency questo mese. I prezzi sono scesi di un ulteriore 0,1% rispetto a ottobre.

Fonte: CNN

12. I prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati del 17% nel 2021, il massimo dagli anni ’60

Disponiamo di dati sulle vendite risalenti al 1963 e l’aumento medio dei prezzi delle case del 17% nel 2021 è maggiore di qualsiasi altro anno registrato in questo lasso di tempo: il 2021 ha visto un aumento del 12% e il 2021 un aumento del 5%, con il periodo COVID che ha visto un aumento complessivo del 40%.

Fonte: Fred

13. Hong Kong è il mercato immobiliare più costoso del mondo

Il prezzo medio di una casa a Hong Kong è di 10 milioni HK$, che equivalgono a 1,3 milioni di dollari. Questo lo rende il mercato più costoso del mondo.

Fonte: Loveproperty

14. L’affitto medio a Manhattan supera i 5.000 dollari al mese

Per la prima volta in assoluto, l’estate scorsa l’affitto medio a Manhattan ha superato la soglia dei 5.000 dollari. Anche la mediana era di oltre 4.000$ al mese ed era aumentata del 25% rispetto all’anno precedente.

Fonte: CNBC

15. A Londra, Regno Unito, i prezzi degli affitti privati sono aumentati del 4,3% nell’ultimo anno

Londra è spesso criticata per essere tra i peggiori mercati immobiliari in Europa. I dati lo confermano poiché, anche nel 2022, i prezzi degli affitti sono aumentati del 4,3% rispetto a 12 mesi prima.

Fonte: Office for National Statistics

16. Il prezzo medio di una casa nel Regno Unito è sceso dello 0,4% a dicembre

Il più recente indice dei prezzi delle case nel Regno Unito mostra che i prezzi sono diminuiti dello 0,4% nel dicembre 2022. Nonostante questo calo, rimangono il 9,8% più costosi rispetto a un anno prima.

Fonte: www.gov.uk

17. La casa più costosa degli Stati Uniti è stata venduta per 238 milioni di dollari

Gli ultimi quattro piani (non arredati) del 220 Central Park South a Manhattan sono stati venduti per 238 milioni di dollari nel 2019. Questo la rende la casa più costosa nella storia degli Stati Uniti, venduta al gestore di hedge fund Ken Griffin.

Fonte: New York Post

18. La casa più costosa del mondo venduta per 361 milioni di dollari a Hong Kong

La casa più costosa mai venduta è a Hong Kong. Il miliardario Yeung Kin-man è il fondatore e presidente di Biel Crystal, uno stretto fornitore di touch screen per telefoni cellulari. Ha acquistato la proprietà per 361 milioni di dollari nel 2017. Originariamente era progettata come un intero condominio, ma è stata acquistata da Yeung con l’obiettivo di diventare una dimora molto grande.

Fonte: mansionglobal.com

19. Il peggior crash immobiliare nella storia degli Stati Uniti è stato il 2008, quando le case sono crollate del 29%

La Grande Crisi Finanziaria del 2008 è stata la crisi immobiliare più ripida e rapida che si ricordi. Il prezzo medio delle case è sceso del 29% da luglio 2006 a gennaio 2009. È molto diverso dal calo dello 0,1% dell’ultimo trimestre.

Fonte: demographia.it

20. Il 65,9% delle case negli Stati Uniti è occupato dai proprietari

Negli Stati Uniti, quasi i due terzi delle case sono occupate dai proprietari. Si tratta del dato più alto dal 2011.

Fonte: census.gov

21. Più di un americano su tre che possiede una casa afferma che i suoi genitori lo hanno aiutato finanziariamente

Non è mai stato così difficile possedere una casa. Forse un sondaggio YouGov del 2022 lo riassume meglio. Tra coloro che sono riusciti nell’impresa, il 35% afferma di essere stato in qualche modo aiutato economicamente dai propri genitori.

Fonte: YouGov