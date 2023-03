Venerdì il prezzo di Bitcoin (BTC/USD) è salito oltre i 27.000$, toccando il massimo di 9 mesi mentre la criptovaluta è rimbalzata più in alto dopo le turbolenze di questa settimana nel settore bancario statunitense. Durante il rally a 27.000$ per BTC e quasi 1.750$ per ETH, il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz ha twittato che il tempo delle criptovalute e che “la rivoluzione decentralizzata sta avvenendo”.

This is our time!! Let’s go team $BTC!! Let’s go $ETH!!



The decentralized revolution is happening. — Mike Novogratz (@novogratz) March 17, 2023

Il breakout per BTC arriva tra i rapporti secondo cui la Federal Reserve statunitense ha aggiunto 0,3 trilioni di dollari al suo bilancio la scorsa settimana. In breve, la Fed si è avvalsa di oltre 300 miliardi di dollari in quella che viene vista come una mossa di “allentamento quantitativo”, con i prestiti bancari in aumento dopo il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank e il grande spavento per la First Republic Bank.

Cosa significa l’ultimo rally delle criptovalute per AltSignals (ASI)?

Bitcoin potrebbe essere all’inizio di un nuovo ciclo rialzista, che in mezzo alla generale rinascita delle criptovalute, potrebbe combinarsi con la potente narrativa dell’Intelligenza Artificiale (AI) per spingere progetti crittografici come AltSignals a un nuovo livello. Già, i progetti crypto relativi all’intelligenza artificiale stanno registrando un’enorme spinta con l’ascesa dell’intelligenza artificiale continua ad affascinare l’industria tecnologica.

Secondo i dati di CoinGecko, la capitalizzazione di mercato del sottosettore crypto AI è balzata a 1,95 miliardi di dollari, con un aumento del 9% nelle ultime 24 ore. Con guadagni complessivi attesi su tutta la linea durante un mercato rialzista delle criptovalute, le previsioni sono per AltSignals a salire. Questo potrebbe essere particolarmente esplosivo dopo la prevendita del token ASI nativo.

AltSignals: Microsoft e Google mostrano che l’intelligenza artificiale è il futuro

Senza dubbio le notizie più calde relative all’Intelligenza Artificiale (AI) oggi riguardano GPT-4, l’ultimo modello della tecnologia software per modelli di linguaggio di grandi dimensioni di OpenAI che ha debuttato nel 2022 con ChatGPT.

Tra i giganti dell’ecosistema che attingono al più ampio spazio dell’IA generativa ci sono Google e Microsoft. Mentre Microsoft ha investito oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI di GPT-4, Google ha investito 300 milioni di dollari in Anthropic.

All’inizio di questa settimana, Google ha annunciato che avrebbe consentito alle aziende di testare le sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa simile a ChatGPT e Microsoft ha seguito rapidamente l’integrazione della tecnologia del linguaggio di intelligenza artificiale generativa simile a GPT-4 nella sua suite Microsoft 365 e Bing.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno disponibili tramite Copilot, uno strumento che secondo l’azienda rivoluzionerà il modo in cui gli utenti Microsoft attingono a Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Teams. Copilot è attualmente testato da circa 20 clienti, tra cui diversi partner Microsoft nella Fortune 500.

Che cos’è AltSignals e ActualizeAI?

AltSignals è un fornitore di segnali di trading che utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale e l’apprendimento automatico per identificare modelli nei dati di mercato e fornire segnali di trading ai propri utenti. La piattaforma offre tre modelli di abbonamento: AltAlgo, Forex o Binance Futures. Gli utenti che si iscrivono possono attingere e sfruttare i segnali per effettuare operazioni altamente accurate.

Il ronzio su AltSignals oggi segue l’imminente e attesissimo strumento di trading basato sull’intelligenza artificiale della piattaforma chiamato ActualizeAI.

Una vendita pubblica di un nuovo token chiamato ASI e che alimenterà ActualizeAI è stata recentemente avviata, con la prevendita che ha attirato un enorme interesse per vedere più di 100.000 di dollari raccolti in meno di 24 ore. La prevendita ha finora raccolto 480.000$ mentre l’interesse per le criptovalute legate all’intelligenza artificiale aumenta.

Mentre GPT-4 e le future iterazioni della rivoluzionaria tecnologia AI continuano a prendere forma, è probabile che ActualizeAI possa diventare l’algoritmo di trading più potente sul mercato. Basarsi su un modello di business già di successo e integrare le più potenti capacità di intelligenza artificiale, apprendimento automatico, modellazione predittiva ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sono ciò che rende AltSignals un affare così importante oggi.

AltSignals afferma inoltre che ActualizeAI trarrà vantaggio dall’apprendimento per rinforzo, un set di funzionalità per vedere il sistema comprendere il rapporto rischio-rendimento tra spot, futures e trading di opzioni.

Conviene acquistare i token ASI oggi? Ecco perché questo potrebbe essere un buon investimento

La narrativa dell’intelligenza artificiale è una tendenza forte oggi, con giganti della tecnologia come Google e Microsoft che guidano il salto dell’innovazione. Come già detto, GPT-4 illustra esattamente ciò che è possibile in tutto l’ecosistema.

La posizione di AltSignals come uno dei principali fornitori di segnali e la sua marcia verso il futuro dell’IA sta infatti alimentando la fase di prevendita del suo token ASI. Attualmente, è possibile acquistare token ASI a buon mercato a 0,012$. Ma il valore dei token è in aumento e supererà i 0,022$ alla fine della prevendita. Per quanto riguarda le previsioni sui prezzi, questo token potrebbe quindi esplodere quando ActualizeAI entrerà in funzione tra pochi mesi.

Principalmente perché i possessori di ASI sono destinati ad avere qualcosa di più del semplice accesso a vita a segnali crittografici di alta qualità su ActualizeAI, ottenere i token a prezzi bassi non può essere affatto una cattiva idea.

Inoltre, i possessori di token ASI potranno testare in beta nuovi strumenti su ActualizeAI e guadagnare token ASI per i loro contributi all’ecosistema.

L’ASI è anche progettato per essere deflazionistico, il che significa che la fornitura di token diminuirà nel tempo tramite un meccanismo chiamato “token burning”. La rimozione permanente di un determinato numero di token dalla circolazione ha il potenziale effetto di catalizzare la domanda e quindi aumentare il valore dei token.

