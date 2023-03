Il rapporto tra Russia e Cina continua a rafforzarsi. Il presidente cinese Xi Jinping è attualmente in Russia in visita di Stato, dove sono stati fatti diversi annunci per consolidare la cooperazione economica tra i due paesi in futuro.

Forse uno dei più incisivi è quello dell’approvazione da parte di Putin dello yuan cinese come valuta preferita per il commercio internazionale.

Siamo favorevoli all’utilizzo dello yuan cinese per gli insediamenti tra la Russia e i paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Sono fiducioso che queste forme di accordo in yuan si svilupperanno tra i partner russi e le loro controparti nei paesi terzi.

Perché la Russia sta abbandonando il dollaro?

Nonostante una dichiarazione congiunta dei due presidenti secondo cui gli accordi economici, che sono 14 in totale, “non erano di natura conflittuale… e non diretti contro (altri) paesi”, la mossa è ampiamente vista come uno sforzo continuo di Putin per abbandonare il dollaro, che è stata la valuta di riserva mondiale dalla seconda guerra mondiale.

La Russia è stata ostacolata dalle sanzioni occidentali da quando ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Una delle sanzioni più incisive è stata l’esclusione delle sue banche da SWIFT, il canale di pagamento internazionale.

Ciò ha reso significativamente più difficile effettuare pagamenti in dollari o in euro. Di conseguenza, è stato costretto a cercare alternative.

Alcuni analisti temono che l’economia russa sia già troppo dipendente dallo yuan. Anche prima della guerra in Ucraina, la Russia aveva pianificato di ridurre la sua dipendenza dal dollaro. Ora sono stati costretti ad accelerare questi sforzi.

La percentuale di valuta estera nelle banche russe è scesa al 15% nel terzo trimestre del 2022. I pagamenti in yuan nel mercato russo sono aumentati del 32%, mentre i pagamenti in dollari ed euro sono diminuiti rispettivamente del 52% e del 24%. Anche sul mercato azionario russo, la quota di scambi dello yuan è balzata dal 3% al 33%.

Il dollaro sarà sempre la valuta di riserva?

Ne consegue il crescente subbuglio in tutto il mondo secondo cui il dominio del dollaro potrebbe essere in declino, anche se mantiene ancora una stretta soffocante sullo status di riserva globale.

Il FMI ha pubblicato un documento nel 2022 in cui valutava “l’erosione invisibile del dollaro USA”. Ha mostrato una valuta che conserva ancora una posizione assolutamente dominante al primo posto, ma ha anche presentato motivi per credere che fosse in tendenza al ribasso.

Le banche centrali stavano allocando di più alle valute non tradizionali, mentre anche la quota del dollaro nel commercio globale stava diminuendo.

Certo, il mondo è cambiato molto da allora. Il documento è stato pubblicato a marzo 2022. Da allora, l’inflazione è aumentata vertiginosamente e il mondo è passato a un regime monetario restrittivo, con uno dei cicli di aumento dei tassi più rapidi che si ricordino.

Con l’inflazione dilagante, il dollaro si è effettivamente rafforzato rispetto ad altre valute, poiché gli investitori si sono riversati su di esso date le sue proprietà di rifugio sicuro e il suo status di valuta di riserva globale, anche se con un calo negli ultimi mesi quando l’inflazione si è attenuata.

Tuttavia, il rafforzamento del dollaro rispetto alle altre principali valute non significa necessariamente che il suo posto come valuta di riserva stia facendo lo stesso.

Gli sforzi della Russia e della Cina continueranno a tentare di erodere tale status. Finora il dollaro è rimasto il re indiscusso, ma è indubbiamente corretto affermare che la minaccia dello yuan cinese è cresciuta notevolmente negli ultimi anni.

I suoi legami con la Russia e l’affermazione della Russia che continuerà a spingere lo yuan per il commercio, sono solo l’ennesima conferma di tutto ciò.