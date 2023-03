Nonostante un grande vento contrario per le criptovalute, l’ultima fase di prevendita di Metacade sta riscuotendo un enorme interesse, con 1 milione di dollari spesi nelle ultime 24 ore. In effetti, la prevendita di Metacade potrebbe essere a poche ore dalla chiusura, ed è molto probabile che la fase finale venga completata molto in anticipo rispetto alla data di chiusura prevista per la prevendita.

Questo perché il token MCADE di Metacade ha continuato ad attirare un’enorme attenzione da parte degli investitori, che hanno investito quasi 1 milione di dollari in MCADE nelle ultime 24 ore. La grande mossa per Metacade arriva proprio mentre la comunità delle criptovalute raccoglie il supporto per Coinbase (NASDAQ: COIN) in seguito alla notizia del fatto che l’exchange aveva ricevuto un avviso Wells dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Gli investitori si riversano su Metacade dopo le notizie su Coinbase e sull’aumento del tasso dello 0,25% della Fed

Coinbase ha rivelato mercoledì sera di aver ricevuto un avviso Wells dalla SEC, rivelando di fatto un’azione esecutiva da parte dell’agenzia di regolamentazione statunitense.

La reazione della comunità cripto alla notizia è in gran parte a sostegno dell’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti. La SEC ha approvato l’IPO di Coinbase nel 2021, il che significa che il regolatore era soddisfatto dell’attività dell’exchange, incluso il programma Coinbase Earn.

Come ha sottolineato Caitlin Long, fondatrice e CEO del fornitore di soluzioni di pagamento e custodia di asset digitali Custodia Bank, la maggior parte degli operatori del settore è sconvolta dall’azione della SEC. Per molte persone, i conti non tornano e starebbe solo confermando la direzione verso una “regolamentazione tramite enforcement“.

Coinbase afferma di essere pronta a combattere con la SEC in tribunale se questo è il percorso scelto dal regolatore, una mossa che secondo la maggior parte degli attori del settore delle criptovalute probabilmente aprirà la strada a maggiore chiarezza per investitori e progetti.

Sempre ieri, la Federal Reserve statunitense ha alzato il tasso di interesse dello 0,25%, spingendo il tasso sui fondi federali verso l’alto per il nono rialzo consecutivo. Ma mentre il presidente della Fed Jerome Powell ha evidenziato il ragionamento alla base dell’aumento – la necessità di combattere ancora l’inflazione elevata in mezzo al recente caos bancario – la reazione del mercato ha visto le azioni e le criptovalute perdere i recenti guadagni tra nuovi nervosismi.

L’incertezza normativa e i timori per il surriscaldamento dell’economia e la recessione rimangono quindi preoccupazioni fondamentali per gli investitori a tutti i livelli. Tuttavia, anche se questi ostacoli alterano il sentimento del mercato, l’ottimismo su narrazioni specifiche del settore come l’Intelligenza Artificiale e la GameFi ha visto crescere l’interesse per Metacade e altri importanti progetti.

Cos’è Metacade e perché sta suscitando così tanto interesse?

Metacade è un progetto blockchain progettato nella prima sala giochi guidata dalla comunità al mondo. A differenza della maggior parte degli altri progetti GameFi, Metacade è impostato per essere un hub Web3 e riunirà agli utenti il meglio dei giochi play-to-earn (P2E). La piattaforma non è quindi un gioco P2E, ma un ecosistema di gioco alimentato dall’MCADE nativo.

Il progetto prevede inoltre di essere lanciato come organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) entro il secondo trimestre del 2024.

Su Metacade, la comunità avrà accesso a molteplici possibilità di generazione di reddito, inclusa la partecipazione a test di progetto e premi di governance. La piattaforma offre anche Metcash, un meccanismo di staking di token; e Metagrants, un progetto volto a espandere l’esperienza GameFi per gli utenti attraverso il finanziamento di nuovi progetti utilizzando la riserva di tesoreria della comunità Metacade.

Se sei un titolare di MCADE, guadagnerai premi per sostenere l’iniziativa, aggiungendo al pool di investimenti e incentivando un’ulteriore crescita.

La prevendita di Metacade terminerà presto, MCADE venduto a 0,02$

Il token MCADE è stato in prevendita nelle ultime settimane, offrendo agli investitori e agli appassionati di blockchain la possibilità di essere i primi ad adottarlo prima della sua quotazione su più exchange. MCADE è attualmente valutato a 0,02$, ma potrebbe salire rapidamente quando Metacade verrà lanciato nei prossimi giorni.

Nonostante la prevendita dovesse terminare il 30 marzo 2023, ormai è quasi sold out all’80%, dato delle 6:00 ET di giovedì 23 marzo mentre la fase finale si avvicina alla chiusura.

La pagina della prevendita di Metacade mostrava che il progetto aveva raccolto circa 11,9 milioni di dollari nella prevendita entro martedì 21 marzo. Mercoledì sera, 22 marzo 2023, il tracker di prevendita MCADE ha mostrato un totale di 12,8 milioni di dollari, con gli investitori che hanno acquistato MCADE per un valore di quasi 1 milione di dollari in 24 ore.

Come evidenziato sopra, la prevendita MCADE è quasi esaurita. Dei 2 miliardi di fornitura totale di MCADE, il 70% è stato reso disponibile per la prevendita. Il 2,5% è stato destinato al pool di competizioni Metacade, il 5% alla fornitura di liquidità DEX e il 10% a varie iniziative di sviluppo come parte di Metamap. Puoi unirti alla prevendita qui prima che l’offerta termini.