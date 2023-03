Il prezzo di Bitcoin (BTC/USD) ha registrato un buon andamento a marzo poiché gli investitori si sono riversati su di esso come garanzia di sicurezza durante la crisi bancaria in corso. Dopo essere sceso sotto i 20.000$ il 18 marzo, è rimbalzato a un massimo di 29.000$, il punto più alto da giugno 2022.

L’esperto di criptovalute prevede la prossima mossa

Gli analisti hanno opinioni contrastanti sull’attuale criptovaluta e se è qui per restare. Alcuni, come Peter Schiff, credono ancora che l’oro sia un investimento migliore di BTC a questi livelli. In una dichiarazione, il Chief Technology Officer (CTO) di Tether ha affermato che Bitcoin potrebbe ripetere il test del suo massimo storico quest’anno.

E in un tweet, un analista che si fa chiamare CryptoCon, ha concluso che il prossimo livello da tenere d’occhio sarà di 37.000$. Ha menzionato il fatto che BTC aveva inizialmente formato un modello a croce dorata, che si forma quando le medie mobili a 200 e 50 giorni fanno un crossover. Nella maggior parte dei periodi, questo modello è uno dei segnali rialzisti più accurati nell’analisi tecnica.

Inoltre, ha notato che BTC ha anche testato nuovamente la media mobile a 350 giorni. In quanto tale, si aspetta che lo slancio continui. Se è preciso, significa che Bitcoin ha un 32% al rialzo rispetto al prezzo attuale di 28.400$.

#Bitcoin has made it's golden cross over the yellow 350 Day moving average line



But price has never stopped there



After making the golden cross, Bitcoin has always returned immediately the green 1.6x 350DMA line



The current price of that line, $37,000



Strap in pic.twitter.com/pfvPnUL0TM — CryptoCon (@CryptoCon_) March 22, 2023

Potenziali catalizzatori BTC

Bitcoin ha numerosi catalizzatori che potrebbero far salire il suo prezzo. In primo luogo, c’è il concetto di trend following, che dice che il trend è tuo amico fino alla fine. Osservando il grafico giornaliero, vediamo che Bitcoin è chiaramente in un trend al rialzo ed è al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni.

Inoltre, BTC ha attraversato livelli di resistenza chiave, tra cui 25.191$, il punto più alto del 15 agosto 2022 e il 19 febbraio. Ciò significa che il trend al rialzo potrebbe continuare a breve termine. Pertanto, tecnicamente parlando, BTC sembra avere slancio.

In secondo luogo, gli sviluppatori hanno iniziato a creare più utility attorno a BTC. Il più eccitante è Ordinals, che ha permesso alle persone di costruire NFT Bitcoin. Stacks ha anche creato un prodotto unico che consente ai creatori di sviluppare dApp che utilizzano Bitcoin. Pertanto, potremmo entrare in una nuova fase in cui Bitcoin guadagna più utilità come Ethereum e Cardano.

Inoltre, la politica monetaria ha un ruolo da svolgere. Come ho scritto precedentemente, la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%. Ci sono segnali che la Fed potrebbe avvicinarsi alla fine del suo ciclo di rialzi. Mentre i tassi rimarranno a un livello elevato per un po’, una pausa sarà vantaggiosa per BTC e altri asset sicuri.

Infine, Bitcoin sembra abbastanza sottovalutato. Sebbene non sia stato sviluppato alcuno standard di valutazione, possiamo confrontare BTC con l’oro. La capitalizzazione di mercato dell’oro è stimata in circa 13 trilioni di dollari rispetto ai 545 miliardi di Bitcoin. Questo è un dato notevole, poiché la proprietà di Bitcoin da parte delle istituzioni è relativamente trascurabile. Pertanto, ne consegue che il divario di valutazione si ridurrà poiché BTC è visto come oro digitale.

