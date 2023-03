Ho pensato a lungo che l’oro fosse una risorsa interessante. Non serve praticamente nulla, a parte essere utilizzato per i gioielli altre piccole cose. Eppure gli umani ne sono ossessionati, mentre viene scambiato come un asset finanziario tradizionale.

Ma per quanto riguarda l’argento? Se l’oro è strano, che dire di questo metallo ancora più strano che agisce solo come una riserva di valore?

Questa settimana nel podcast, il direttore della ricerca di BullionVault, Adrian Ash, si unisce al podcast per parlare di tutto ciò che riguarda gli investimenti e l’argento.

Ho scritto un articolo all’inizio dell’anno sul perché qualcuno potrebbe investire in argento piuttosto che in oro. Dal 1973, l’oro è stato il vincitore indiscusso, con il rapporto prezzo oro/argento che è salito a oltre 100 durante il COVID, nonostante fosse inferiore a 30 nel 1973, come mostra il grafico sottostante.

Ma questo cambiamento potrebbe andare avanti? Questo è stato un argomento centrale in questo episodio del podcast, e Adrian non ne è così sicuro. Osservando i driver di prezzo, ha parlato della grande differenza tra oro e argento: quest’ultimo è guidato in parte dallo status di riserva di valore e dalla sua domanda industriale, mentre l’oro non viene utilizzato molto, se non per la sua funzione da riserva di valore.

Eppure, negli ultimi decenni, la tesi della riserva di valore ha avuto la meglio. L’oro è stato acquistato da banche centrali, fondi istituzionali e governi e ora si aggira intorno ai 2.000 dollari l’oncia, vicino al suo massimo storico, mentre l’argento è scambiato a circa 23 dollari l’oncia, dopo essere stato vicino ai 50 dollari l’oncia nel 2011. .

Ma è un tipo diverso di asset, come dice anche Adrian. La sola volatilità è su un altro livello.

Ma, mentre continuiamo a navigare in queste acque agitate del 2023 e la Federal Reserve contempla di rallentare gli aumenti dei tassi mentre il settore bancario vacilla, cosa significa tutto questo per l’argento? L’inflazione potrebbe tornare indietro se la Fed deciderà di fare marcia indietro, e l’argento ne raccoglie i frutti? Oppure una potenziale recessione e un calo della domanda industriale di argento ne faranno scendere completamente il prezzo?

È una domanda difficile a cui rispondere, ma io e Adrian abbiamo fatto del nostro meglio per discuterne questa settimana.