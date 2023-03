Stai cercando di investire in un nuovo progetto cripto? La prevendita dei token di AltSignals è esaurita al 53%, con l’interesse per il principale progetto di segnali di trading in crescita mentre si avvicina il lancio del suo nuovo algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale (IA).

Con gli esperti che prevedono che il mercato delle criptovalute è sull’orlo di un nuovo ciclo rialzista, la prevendita di AltSignal sembra essere una di quelle opportunità di investimento da non perdere.

Puoi unirti alla prevendita di AltSignals qui.

Perché AltSignals è potenzialmente la migliore opportunità di investimento relativa all’intelligenza artificiale?

Il 2023 è stato ampiamente positivo per le criptovalute in termini di performance di mercato, con i trader che hanno beneficiato di molteplici opportunità man mano che i prezzi sono saliti ai nuovi massimi da inizio anno. I trader che utilizzano i migliori algoritmi di trading come AltSignals hanno anche beneficiato di previsioni di mercato estremamente accurate durante i pullback previsti.

Ora sono arrivate previsioni rialziste per il mercato delle criptovalute, con gli esperti che indicano la resilienza del settore in mezzo a una nuova ondata di repressione normativa come indicatore di una possibile esplosione dei prezzi nei prossimi mesi. Il ciclo storico del mercato suggerisce anche che i prossimi uno o due anni potrebbero vedere Bitcoin e altre criptovalute raggiungere nuovi massimi storici.

Date queste prospettive, gli investitori desiderosi di mettere in rete il prossimo gioiello di investimento potrebbero voler esaminare i progetti all’interno del settore caldo dell’IA. Mentre gli hotshot della Big Tech cercano di sfruttare il meglio dell’intelligenza artificiale per il bene superiore, un progetto emergente e straordinario per il settore del trading è AltSignals.

Cos’è AltSignals e cosa offre?

AltSignals è un fornitore leader di segnali di trading, con una vasta comunità che è cresciuta fino a oltre 50.000 trader. Il progetto si rivolge a tutti i tipi di trader, offrendo i migliori segnali di trading di qualità per criptovaluta, Forex, azioni e CFD tramite una tecnologia all’avanguardia.

I trader hanno valutato positivamente AltSignals, con la crescente accuratezza della piattaforma destinata a essere rafforzata con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e della capacità di elaborazione del linguaggio naturale.

Come funziona il livello AI di AltSignals?

Come funziona ActualizeAI e cosa promette di offrire può essere dedotto dal prodotto attuale di AltSignals. Come notato, AltSignals ha integrato l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale nel suo prodotto già funzionante.

ActualizeAI rivoluzionerà tutto questo anche grazie all’algoritmo di trading. L’addestramento del modello aumenterà la precisione come è attualmente possibile con il livello AltSignals Algo, con il livello AI che offre ai trader il vantaggio quando si tratta di determinare dati e modelli di mercato.

I dettagli sul sito web di AltSignals mostrano che l’indicatore AltAlgo è stato scambiato con un tasso di successo dell’83% per Bitcoin quando è stato aperto e un tasso di successo del 70% per Ethereum. Con una percentuale di vincita del 64% su tutti i suoi segnali, si prevede un aumento del 90% o superiore quando ActualizeAI verrà lanciato nella seconda metà del 2023. Man mano che sempre più trader effettuano operazioni informate, la modellazione predittiva offrirà agli utenti l’accesso a un sistema completamente automatizzato di trading disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7-

Ad alimentare l’ecosistema ActualizeAI è il token ASI. I trader avranno bisogno del token per sbloccare il livello AI. Tenere ASI sbloccherà anche sconti e accesso beta a funzionalità future, mentre i possessori di token avranno anche l’opportunità di guadagnare premi quando contribuiscono allo sviluppo del progetto.

L’opportunità di guadagnare ASI sarà disponibile anche tramite backtesting, con la possibilità di accumulare altri token presentati ogni settimana. Gli investitori possono detenere l’ASI o venderli per alcuni profitti rapidi.

È un buon momento per investire in AltSignals?

Non si può mai dire con certezza quale sia il momento perfetto per investire. Tuttavia, un investitore può cogliere le opportunità che si presentano, osservando il rapporto rischio/rendimento quando decide di dedicare parte del proprio denaro a un investimento.

Come detto precedentemente, gli esperti del mercato sono in gran parte ottimisti sulle criptovalute e sugli asset correlati, in particolare verso la fine dell’anno. La maggior parte degli analisti è positiva riguardo a un nuovo ciclo rialzista nel 2024-2025. In mezzo a questo c’è la narrativa dell’IA, uno degli argomenti più caldi oggi.

Una prospettiva sommaria per AltSignals in questo caso quindi sarebbe che la prevendita ASI offre un’enorme opportunità. Notevole sarebbe il fatto che gli investitori possano acquistare token ASI a prezzi che probabilmente non si vedranno più. I token ASI vengono venduti a 0,012$, ma la prevendita terminerà con il prezzo di ASI a 0,02274$.

Ciò significa che un investitore che si unisce alla prevendita nella fase attuale vedrà un ritorno sull’investimento dell’89%.

Il prezzo ASI raggiungerà 1$ nel 2024?

Il ROI una volta che il nuovo algoritmo ActualizeAI sarà attivo e i token ASI inizieranno a essere scambiati sui mercati secondari potrebbe essere 5x, 10x o anche di più. Gli investitori sapranno che ogni investimento comporta rischi e rendimenti potrebbero non essere così grandi come previsto. Tuttavia, è anche possibile che un’opportunità come questa in cui l’ASI è disponibile a prezzi correnti non sia mai più disponibile.

L’acquisto basso sembra un affare allettante, in particolare per un progetto con una grande comunità attorno ad esso e un prodotto rivoluzionario in vista. Se vuoi essere un mattiniero in questo entusiasmante progetto, unisciti alla prevendita ASI qui.