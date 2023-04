La Toronto-Dominion Bank ( TSE: TD ) sta rimanendo piatta questa mattina un giorno dopo essere diventata la banca più corta al mondo.

Pro condivide la sua opinione sulle notizie di TD Bank

I venditori allo scoperto hanno accumulato posizioni per un valore di oltre $ 3,0 miliardi in TD Bank, come riportato da Invezz QUI.

Secondo Daneshvar Rohinton di Industrial Alliance, gli investitori stanno scommettendo contro il colosso dei servizi finanziari poiché sta affrontando venti contrari in tutte e tre le sue divisioni.

La multinazionale canadese detiene una quota di circa 10 miliardi di dollari in Charles Schwab che è sotto pressione dall’inizio della recente crisi bancaria. Le azioni di TD Bank sono scese di oltre il 15% rispetto al massimo da inizio anno alla scrittura.

Cos’altro sta contribuendo all’interesse breve?

Rohinton ha anche convenuto che i venditori allo scoperto stanno prendendo di mira Toronto-Dominion poiché è nel mezzo dell’acquisto di First Horizon Bank per espandere ulteriormente la sua esposizione ai regionali statunitensi.

Tuttavia, i recenti fallimenti bancari, ha aggiunto, potrebbero portare TD Bank a rinegoziare o addirittura a ritirarsi del tutto dall’accordo. Parlando con BNN Bloomberg, ha detto:

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo della banca.