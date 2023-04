Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) è al centro dell’attenzione lunedì in ritardo a seguito dei rapporti secondo cui l’indebolimento della domanda dei consumatori sta colpendo le sue spedizioni globali di computer.

Le azioni Apple reagiscono a un colpo alle spedizioni di Mac

I dati di IDC hanno rivelato oggi che le spedizioni di Mac nei primi tre mesi del 2023 sono aumentate di ben il 40,5% su base annua. Ciò si traduce in 2,8 milioni di spedizioni in meno rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

La società di ricerca ha anche affermato che la quota di mercato di Apple nei personal computer è ora al 7,2% contro l’8,6% di un anno fa. Tra i primi cinque produttori di computer, il calo delle spedizioni del colosso tecnologico è stato il maggiore nel primo trimestre.

Ricorda che le entrate del Mac sono diminuite di oltre il 28% nel trimestre festivo di Apple, come riportato da Invezz QUI. A febbraio, il CFO Luca Maestri aveva già avvertito di un calo a due cifre delle vendite di Mac per il trimestre di marzo.

Vale ancora la pena investire in azioni Apple?

L’aggiornamento arriva circa una settimana dopo che l’analista di Piper Sandler Harsh Kumar ha ribadito la sua valutazione di “sovrappeso” sulle azioni Apple. Il suo obiettivo di prezzo di $ 195 suggerisce un rialzo di circa il 20% da qui.

La visione rialzista di Kumar si basa maggiormente sulla storia dell’iPhone. Ha citato il sondaggio annuale sugli adolescenti della sua azienda per ribadire che Apple rimane incredibilmente popolare tra gli adolescenti.

L’87% degli intervistati che hanno partecipato a questo sondaggio possiede attualmente un iPhone e il 25% ha affermato che passerà a un iPhone 14 entro l’estate del 2023. Si noti che l’iPhone rappresenta ancora oltre la metà delle entrate totali di Apple.

Rispetto all’inizio dell’anno, le azioni Apple sono già aumentate di circa il 30% al momento della scrittura.