Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) è al centro dell’attenzione lunedì dopo aver annunciato i piani per la creazione di una fabbrica di batterie a Shanghai, in Cina.

Timeline per la nuova fabbrica megapack

Il suddetto impianto aumenterà la capacità produttiva dell’azienda di 10.000 megapack all’anno.

Nel 2022, Tesla ha generato vendite non automobilistiche per un valore di circa 10 miliardi di dollari (in aumento del 52% su base annua) che includono lo storage. La sua nuova fabbrica di megapack dovrebbe aprire i primi passi nella seconda metà del 2023 e la produzione potrebbe iniziare nel secondo trimestre del prossimo anno.

L’annuncio di oggi arriva solo pochi giorni dopo che il miliardario Elon Musk ha ribadito il suo impegno a raggiungere un’economia energetica globale sostenibile nel suo ” Master Plan 3 “.

Le azioni Tesla sono in ribasso questa mattina perché i dati hanno mostrato che le vendite di autovetture in generale in Cina sono aumentate solo dello 0,3% il mese scorso rispetto a un’enorme crescita del 10,4% a febbraio.

Conviene comprare azioni Tesla?

Tesla Inc ha registrato consegne record nel suo primo trimestre fiscale, come riportato da Invezz QUI. Tuttavia, oggi ha nuovamente abbassato i prezzi dei suoi veicoli tra il 2,0% e circa il 6,0% negli Stati Uniti.

Questo, secondo un analista di JPMorgan, è un significativo vento contrario per il suo titolo. La scorsa settimana, Ryan Brinkman ha ribadito il suo rating di “vendita” sulle azioni Tesla. Il suo obiettivo di prezzo di $ 120 suggerisce un ribasso di oltre il 30% da qui.

L’analista afferma che le aspettative sul margine di consenso sono troppo alte considerando che Tesla continua a ridurre i prezzi. Prezzi più bassi, si aspetta, colpiranno i margini andando avanti che si tradurranno in un prezzo delle azioni più debole.