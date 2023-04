È molto improbabile che i prezzi del petrolio raggiungano nuovamente i 100 dollari al barile, anche se l’OPEC+ dovrebbe tagliare la produzione dal prossimo mese, afferma John Kilduff, socio fondatore di Again Capital.

Kilduff difende la sua opinione su CNBC

La scorsa settimana, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio ha confermato i piani di riduzione della produzione di 1,16 milioni di barili al giorno, come riportato da Invezz QUI. Eppure, Kilduff ha detto oggi:

Sempre mercoledì, il segretario all’Energia Jennifer Granholm ha segnalato che gli Stati Uniti vogliono ricostituire le proprie riserve strategiche di petrolio (SPR) ai livelli visti prima della guerra in Ucraina.

Ciò ha portato stamattina i prezzi del petrolio al loro massimo da inizio anno di oltre $ 83 al barile.

Arabia Saudita per mantenere l’approvvigionamento in Asia

È interessante notare che l’Arabia Saudita prevede di mantenere la piena fornitura a diversi acquirenti dell’Asia settentrionale nonostante il recente annuncio dell’OPEC.

Su “ Squawk on the Street ” della CNBC, Kilduff ha detto che è probabile perché il leader de facto delle nazioni produttrici di petrolio vuole capitalizzare il ritorno online della Cina e l’espansione della sua quota di mercato nella regione.

“XLE” – il fondo SPDR Energy Select Sector è aumentato di quasi il 4,0% rispetto all’inizio dell’anno al momento della scrittura.