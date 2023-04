Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) è salita del 3,0% oggi a seguito di un rapporto di Bloomberg secondo cui i suoi investimenti in India hanno già iniziato a dare i loro frutti.

Jim Cramer reagisce al rapporto

Il colosso tecnologico ora produce circa il 7,0% dei suoi iPhone in “Bharat” contro solo l’1,0% nel 2021. L’anno scorso, Apple ha prodotto oltre $ 7,0 miliardi dei suoi smartphone di punta in India, ha aggiunto il rapporto.

Reagendo ai dati, il famoso investitore Jim Cramer ha elogiato l’azienda quotata al Nasdaq per il suo impegno a produrre più iPhone in India e ad espandere la sua presenza in un mercato chiave per gli smartphone.

Quell’opportunità, ha aggiunto, lo ha reso “molto eccitato” per le azioni Apple che sono già aumentate di oltre il 30% per l’anno. Il passaggio in India serve anche a proteggere l’azienda dal rimanere intrappolata nel mezzo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Le azioni Apple hanno un rialzo a $ 188

Sempre giovedì, l’analista del Credit Suisse Shannon Cross ha raccomandato di acquistare azioni Apple citando la forte domanda di iPhone e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 188, con un rialzo di circa il 15% da qui.

Cross si aspetta che il produttore di iPhone registri $ 93,27 miliardi di entrate per il trimestre in corso su $ 1,45 per quota di guadagni. Vede anche aumentare il dividendo di circa il 5,0% e autorizzare altri $ 90 miliardi di riacquisto di azioni.

All’inizio di questa settimana, Apple Inc è stata segnalata considerando l’utilizzo di un pulsante laterale fisico sull’iPhone 15 che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno e non fare affidamento sulla tecnologia tattile tattile di Cirrus Logic come previsto in precedenza.