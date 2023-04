Giovedì il petrolio viene scambiato al suo massimo da inizio anno di $ 83 e cambio al barile, ma un analista di Kpler è convinto che non sia ancora fuori spazio per funzionare.

Perché vede più rialzi nei prezzi del petrolio?

Matt Smith concorda sul fatto che potrebbe non trattarsi di un aumento lineare, ma la forte domanda, ha affermato, potrebbe spingere ulteriormente i prezzi del petrolio nei prossimi mesi. Su ” Worldwide Exchange ” della CNBC, ha affermato:

La scorsa settimana, l’OPEC+ ha annunciato a sorpresa che taglierà la produzione dal prossimo mese, come riportato da Invezz QUI.

“XLE” – l’Energy Select Sector SPDR Fund ha guadagnato circa il 13% in meno di trenta giorni.

Smith si aspetta un successo da richiedere entro la fine dell’anno

È interessante notare, tuttavia, che Smith è relativamente accomodante sul petrolio per la seconda metà di quest’anno poiché l’impatto ritardato dei tassi di interesse più elevati pesa sulla domanda.

All’inizio di questa settimana, il segretario all’energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha segnalato l’intenzione di riportare l’SPR ai livelli pre-guerra in Ucraina. Ma l’analista di Kpler non lo vede come un annuncio significativo per il breve termine.

Sempre giovedì, la US Energy Information Administration (EIA) ha dichiarato che il prezzo spot del Brent raggiungerà una media di 85 dollari al barile quest’anno.