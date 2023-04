L’indice del dollaro statunitense (DXY) ha continuato la sua tendenza al ribasso questa settimana dopo che i verbali della Federal Reserve hanno indicato una recessione entro la fine dell’anno. E con l’inflazione in calo, c’è la possibilità che la Fed inizi a girare presto. L’indice DXY veniva scambiato a $ 100,49, circa il 15% al di sotto del punto più alto del 2022.

Lo yuan cinese, invece, ha avuto un forte trend rialzista. Secondo TradingView, venerdì la coppia USD/CNY veniva scambiata a 6,831, in calo del 6,70% rispetto al suo massimo del 2022. Questa performance si è verificata quando l’economia cinese si è riavviata dopo la strategia Covid-zero dello scorso anno.

Quindi, poiché il dollaro USA e lo yuan cinese divergono, ci sono alcune preoccupazioni sul fatto che il dollaro USA manterrà il suo status di valuta di riserva.

Indice DXY vs USD/CNY

Disagio globale sullo status del dollaro USA

La realtà è che c’è un disagio globale sul ruolo del dollaro USA come valuta di riserva mondiale. Queste preoccupazioni stanno accadendo sia tra i paesi amici dell’America che tra i nemici come Russia e Cina. Tra gli alleati europei, c’è sempre stata una preoccupazione sul motivo per cui l’euro non è così popolare come il biglietto verde.

La situazione, credo, è peggiorata durante la pandemia di Covid-19 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Negli ultimi mesi, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di oltre 400 punti base nel tentativo di combattere l’inflazione.

La conseguenza di ciò è che la maggior parte dei paesi che detengono obbligazioni in dollari hanno visto aumentare il costo del loro servizio. Come ho scritto qui , molti mercati emergenti e di frontiera stanno attraversando la loro peggiore crisi di liquidità mai registrata come carenza di dollari intensifica. Paesi come Ghana, Kenya, Pakistan e Sri Lanka sono tutti sull’orlo del collasso.

Nel frattempo, la decisione del governo americano di sanzionare la banca centrale russa e bloccare le sue riserve estere ha provocato un’onda d’urto in molti paesi. La preoccupazione è che gli Stati Uniti abbiano ora il potere di sanzionare qualsiasi banca centrale sembrino idonea.

Lo yuan cinese è la soluzione?

Le preoccupazioni per il dominio del dollaro USA spiegano perché le banche centrali hanno acquistato una quantità record di oro nel 2022. La maggior parte di questi acquisti è avvenuta in paesi critici nei confronti degli Stati Uniti come Turchia, Cina, India e quelli del Medio Oriente.

Ora, c’è un dibattito persistente sul fatto che lo yuan cinese possa detronizzare il dollaro USA. Come abbiamo scritto qui, una delle più grandi novità forex dell’anno è stato che la Russia si è recentemente rivolta allo yuan cinese. E man mano che l’influenza della Cina cresce nei mercati in via di sviluppo e di frontiera, potremmo iniziare a vedere più domanda di yuan. Come si vede in questo rapporto, molti paesi africani hanno abbracciato lo yuan.

Per detronizzare il dollaro USA, i paesi devono fidarsi di Pechino e delle sue azioni. Per ora, la maggior parte dei paesi, compresi gli alleati, nutre molta sfiducia nei confronti di Pechino. Ad esempio, molti paesi finanziati dalla Cina lamentano che le pratiche del paese siano predatorie. Di conseguenza, sono aumentate le proteste contro i cittadini cinesi in molti paesi in via di sviluppo

Ancora più importante, ci sono segnali che la crescita economica della Cina ha raggiunto il picco. Per decenni, la maggior parte della crescita economica della Cina è stata trainata dal settore immobiliare, un’industria che si mantiene in vita. Inoltre, il mercato delle esportazioni che ha alimentato l’economia sembra rallentare mentre i paesi cercano alternative.

Allo stesso tempo, i sistemi giudiziari e politici non sono compatibili con quello della maggior parte dei paesi. Affinché le persone si fidino di una valuta, queste sono questioni fondamentali. Pertanto, il dollaro USA manterrà il suo status di valuta di riserva a causa del processo democratico negli Stati Uniti, del forte sistema giudiziario e dell’indipendenza della Federal Reserve.