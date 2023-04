Previsione del prezzo di Ethereum e implicazioni per AltSignals (ASI)

Il prezzo di Ethereum è diventato parabolico venerdì quando la seconda criptovaluta più grande del mondo è salita al livello più alto dal maggio dello scorso anno. È salito a un massimo di 2.137$, che era ~ 143% sopra il livello più basso nel 2022. Questo è un segno che il toro infuriato nel settore delle criptovalute è tornato considerando che anche Bitcoin è balzato sopra 30.500$. Quindi, cosa significa questo per AltSignals (ASI)?

Ethereum guadagna dopo l’aggiornamento di Shapella

La notizia più importante sulle criptovalute della settimana è stata quella riguardante l’aggiornamento Shapella di Ethereum. Questo aggiornamento è stato il più grande evento nella storia di Ethereum da quando la fusione è avvenuta nel settembre dello scorso anno. Ha semplicemente permesso agli staker di Ethereum di ritirare le loro monete.

Prima che avvenisse l’aggiornamento, l’opinione comune tra gli analisti era che il prezzo di Ethereum sarebbe diminuito drasticamente con l’arrivo di più monete sul mercato. Questo, tuttavia, non è stato il caso, poiché il prezzo di Ethereum ha continuato a salire negli ultimi giorni.

Questo rally è avvenuto principalmente a causa degli eventi macro in corso. I dati pubblicati mercoledì hanno mostrato che l’inflazione americana è scesa dal 6% di febbraio al 5,0% di marzo di quest’anno, il minimo dal 2021. È scesa negli ultimi 8 mesi consecutivi.

Pertanto, gli analisti ritengono che la Federal Reserve inizierà a cambiare direzione nei prossimi mesi, considerando che l’economia sta rallentando. La scorsa settimana, i dati di S&P Global e ISM hanno mostrato che i PMI manifatturieri e non manifatturieri del paese sono diminuiti a marzo.

Ulteriori dati hanno rivelato che i salari negli Stati Uniti hanno continuato a diminuire anche se il tasso di disoccupazione è sceso al livello più basso in oltre 50 anni. Pertanto, è probabile che l’economia stia perdendo slancio.

I verbali della Fed pubblicati questa settimana hanno mostrato che alcuni membri erano favorevoli a sospendere gli aumenti dei tassi di interesse a marzo. La banca ha anche segnalato che l’economia entrerà probabilmente in recessione entro la fine dell’anno a causa della recente crisi bancaria.

Per criptovalute e azioni, le cattive notizie tendono ad essere buone notizie perché significa che la Fed sarà di supporto. Come ricorderete, il rally delle criptovalute nel 2021 si è verificato in un momento in cui la Fed si stava allentando in modo aggressivo,

Previsione del prezzo di Ethereum

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo dell’ETH ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi giorni. Lungo la strada, ha superato l’importante punto di resistenza a 2.040$, il punto più alto nell’agosto dello scorso anno. Ha formato un modello a croce dorata a marzo, quando le medie mobili a 200 e 50 giorni hanno fatto un crossover.

La moneta ha anche superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Pertanto, è probabile che la moneta continui a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo livello psicologico a 3.000$.

Implicazioni per Altsignals (ASI)

Il ritorno del toro scatenato nel mercato delle criptovalute è una buona notizia per i nuovi e imminenti altcoin come Altsignals. Fondata nel 2017, Altsignals è un’azienda leader che fornisce criptovalute, future su Binance e segnali forex. Ha un’ottima reputazione, come dimostrano le sue recensioni su TrustPilot.

Gli sviluppatori stanno ora cercando di far crescere la piattaforma integrando l’intelligenza artificiale tecnologia. Come parte di questo sviluppo, stanno offrendo una vendita di token che sfrutterà tecnologie come l’apprendimento automatico, la modellazione predittiva e l’elaborazione del linguaggio naturale. Il nuovo stack AI nella piattaforma è noto come ActualizeAI.

La prevendita dei token ASI sta andando bene in quanto gli sviluppatori hanno già venduto token per un valore di oltre 545.000 dollari. Mentre scrivevo il mio ultimo articolo su AltSignals, avevano appena raccolto circa 400.000$ del loro obiettivo di 1,08 milioni di euro di token.

Pertanto, con ogni token venduto a 0,015$, ASI sembra un modo economico per cavalcare l’ondata di intelligenza artificiale e il cripto rally.

Ci sono diversi motivi per investire in AltSignal. Innanzitutto, le criptovalute sono in una corsa al rialzo che potrebbe vederle raggiungere i loro massimi storici. Se ciò accade, è probabile che anche la maggior parte dei token si riprenda. In secondo luogo, AltSignals è già un’azienda redditizia con una vivace comunità che riceve i segnali della piattaforma.

In terzo luogo, incorpora il concetto di AI, che sta crescendo rapidamente dopo il successo di ChatGPT. Infine, l’ASI è troppo economico e c’è la possibilità che il prezzo diventi verticale quando viene quotato in borsa. Puoi prendere parte alla prevendita di AltSignals qui.