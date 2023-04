Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) è in ribasso oggi a seguito di un rapporto del New York Times secondo cui Samsung sta valutando la possibilità di passare da Google a “Bing” come motore di ricerca predefinito sui suoi smartphone.

Ecco cosa significa per Google

Se, in effetti, Samsung va avanti con un tale cambiamento, potrebbe significare circa $ 3,0 miliardi di entrate per Google.

Microsoft Bing ha guadagnato popolarità negli ultimi mesi dopo che il colosso tecnologico ha firmato un accordo multimiliardario con OpenAI e ha integrato la tecnologia ChatGPT nel suo motore di ricerca.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se MSFT accetterebbe di pagare lo stesso prezzo per una tale partnership con Samsung come fa Google, soprattutto perché la ricerca e la pubblicità non sono la sua principale fonte di entrate.

Tuttavia, lo sviluppo di oggi solleva preoccupazioni sul fatto che Apple possa eventualmente voltare le spalle anche a Google, il che sarebbe un colpo considerevolmente maggiore per le entrate di quest’ultimo.

L’analista reagisce al rapporto del NY Times

Il suddetto rapporto ha ribadito che Google sta correndo non solo per aggiornare il suo motore di ricerca esistente con nuove funzionalità di intelligenza artificiale, ma anche per costruire un nuovissimo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale.

Ma “Bard” – la risposta di panico dell’azienda a Bing abilitato per ChatGPT finora non è riuscita a turbare gli investitori ( leggi di più ). A tal fine, lunedì l’analista di Atlantic Equities James Cordwell ha dichiarato:

Gli investitori temono che Google sia diventato un monopolista pigro nella ricerca e gli sviluppi degli ultimi due mesi sono serviti da campanello d’allarme.

Vede i costi relativi alla competizione con Microsoft Bing basato sull’intelligenza artificiale come un’altra sfida per Google. Cordwell, tuttavia, ha un rating “sovrappeso” sul titolo Google che è aumentato del 18% per l’anno alla scrittura.