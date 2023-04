Il prezzo delle azioni EasyJet si prepara a un grande rally se ciò accade

L’industria aeronautica ha registrato una forte ripresa, con molte aziende che hanno registrato ricavi più elevati rispetto a prima della pandemia. Di conseguenza, la maggior parte dei titoli delle compagnie aeree è balzata bruscamente dai minimi della pandemia. Il prezzo delle azioni EasyJet (LON: EZJ) è balzato a un massimo di 527p, il punto più alto da maggio dello scorso anno. È balzato di oltre l’85% rispetto ai minimi del 2022. L’ETF JETS è di circa il 24% sopra il minimo dello scorso anno.

Il business di EasyJet va a gonfie vele

A marzo ho scritto un articolo relativamente popolare che ha confrontato EasyJet e IAG, la società madre di British Airways. In quel rapporto, ho sostenuto che il solido bilancio di EasyJet e il modello di business a basso costo lo rendevano l’investimento migliore.

I risultati pubblicati martedì hanno mostrato che l’attività dell’azienda è in piena espansione. Il numero di passeggeri è aumentato del 35% nei sei mesi chiusi al 31 marzo. L’RPS dell’azienda è aumentato del 43% mentre il rendimento dei biglietti è aumentato del 31%. Aveva 1.600 voli al giorno durante le vacanze di Pasqua.

In tutto, il numero di voli è aumentato a 99.273 nel secondo trimestre mentre il fattore di carico è balzato all’88%. Nello stesso periodo del 2022, l’azienda ha trasportato 82.000 persone e un fattore di carico del 78%. Pertanto, le entrate per la prima metà dell’anno dovrebbero essere comprese tra 2,69 e 3,1 miliardi di sterline.

Fondamentalmente, EasyJet è uno dei migliori titoli di compagnie aeree su cui investire. Ha una quota di mercato ampia e in crescita nel settore. E si prevede che la società registrerà una forte crescita poiché l’economia europea si espande a un ritmo più rapido del previsto.

Inoltre, EasyJet ha un solido bilancio dopo aver rimborsato un’obbligazione di 500 milioni di euro. Ora ha un debito netto di soli 0,2 miliardi di sterline. Inoltre, l’azienda dispone di una flotta moderna ed efficiente e di entrate accessorie in crescita.

Previsioni del prezzo delle azioni EasyJet

Grafico EZJ di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni EZJ ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. In questo periodo, il titolo è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni.

Uno sguardo più attento mostra che ora si trova in un importante punto di resistenza in cui non è riuscito a superare il 13 aprile, il 7 marzo e il 26 gennaio. Pertanto, una mossa al di sopra di questo livello farà vedere la prossima resistenza chiave a 602p. Questo prezzo è stato il livello più alto nell’aprile dello scorso anno.

Tuttavia, non possiamo ancora escludere un forte pullback poiché il titolo sembra aver formato un modello a triplo massimo la cui scollatura è a 440p.