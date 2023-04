2 motivi per aumentare ora la tua allocazione di portafoglio in oro

Il prezzo dell’oro è salito nel 2023 e ha superato i $ 2000 per la terza volta dal 2020. Nuovi massimi storici sono in arrivo, ma molti investitori temono di acquistare oro ai livelli attuali per vari motivi.

Uno, ad esempio, è che l’oro potrebbe aver creato un modello triplo massimo sopra i $ 2000. Ma i tripli massimi raramente resistono e, anche se lo fanno, il mercato di solito accumula energia in un secondo momento per superare la resistenza orizzontale.

Allora perché gli investitori dovrebbero aumentare le loro allocazioni di portafoglio in oro ora? Ecco due ragioni per farlo:

L’oro ha sovraperformato le principali valute negli ultimi 22 anni

L’alta inflazione è qui per restare

Molti investitori hanno sostenuto che l’oro ha perso il suo posto in un portafoglio. Questo è stato specificamente il caso all’indomani della pandemia di COVID-19, quando l’inflazione è aumentata ovunque.

Ma l’oro ha fatto il suo lavoro per il portafoglio per molto tempo. Un rapido sguardo a come si è comportato l’oro negli ultimi 22 anni rivela che ha prodotto rendimenti migliori rispetto a varie valute fiat, come il dollaro USA, l’euro, la sterlina britannica o il franco svizzero.

L’oro ha fornito in media rendimenti migliori del 9,3% rispetto a un paniere di nove valute elencate di seguito. Quindi, aggiungere oro a un portafoglio ha senso.

Perché ora?

L’oro è un investimento alternativo progettato per offrire una copertura contro l’inflazione. Sfortunatamente, l’inflazione elevata è qui e il prezzo dell’oro è rimasto indietro rispetto agli sviluppi sul fronte dell’inflazione.

L’inflazione ha anche dato segni di raffreddamento di recente. Ma questo dovrebbe essere preso con le pinze per i seguenti motivi.

In primo luogo, è improbabile che l’inflazione scenda così facilmente. Ad esempio, durante il periodo di stagflazione degli anni ’70, ci sono voluti più di dieci anni perché l’inflazione scendesse.

In secondo luogo, il periodo in cui ci troviamo sperimenta la fase di alta inflazione più lunga degli ultimi 30 anni, calcolata come il numero di mesi consecutivi con un’inflazione superiore al 3%.

Infine, i prezzi vischiosi, che costituiscono circa il 70% del CPI, rimangono elevati.