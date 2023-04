Attenti agli investitori di azioni di Loandepot: gli addetti ai lavori stanno scaricando azioni

Il prezzo delle azioni di Loandepot ( NYSE: LDI ) ha subito una forte svendita negli ultimi mesi a causa delle continue preoccupazioni per il settore dei mutui. Le azioni sono crollate da un massimo di $ 3 a febbraio a un minimo di $ 1,38. Ora si è leggermente ritirato per essere scambiato a $ 1,80. Questa performance è in linea con altri operatori ipotecari come Rocket e Velocity Financial.

Gli addetti ai lavori stanno vendendo in modo aggressivo

Una delle migliori strategie di trading e investimento è guardare alle azioni dei principali insider delle aziende. Questi addetti ai lavori tendono ad avere una visione migliore della traiettoria di un’azienda. Questo spiega perché molti insider aziendali tendono a vendere azioni prima che una società crolli. Basta chiedere ai leader di aziende come Carvana e Silicon Valley Bank.

All’inizio di questa settimana, ho notato che gli addetti ai lavori di Atlassian, la società madre di Jira e Trello, stavano scaricando le loro azioni. Non sono soli. I dirigenti di Loandepot hanno continuato a vendere le loro azioni negli ultimi mesi.

I dati raccolti da Barchart mostrano che gli addetti ai lavori hanno venduto oltre 8,2 milioni di azioni negli ultimi 12 mesi. Hanno venduto 1,2 milioni di azioni negli ultimi tre mesi. E questa vendita va molto prima. Uno dei più venduti è Patrick Flanagan, che ha espresso ottimismo in azienda nell’ultima chiamata sugli utili, dicendo :

“Siamo entrati nel 2023 finanziariamente solidi con 921 milioni di dollari di capitale netto tangibile, 864 milioni di dollari di liquidità illimitata e ciò che riteniamo siano relazioni eccellenti e il supporto dei nostri partner finanziari, le agenzie e gli altri nostri investitori”.

Altri addetti ai lavori che hanno venduto le loro azioni Loandepot sono Dan Binowitz, John Hon Lee e Nicole Carrillo. Per essere chiari, l’insider selling non è sempre un brutto segno poiché spesso hanno bisogno di fondi per motivi personali. La preoccupazione si verifica quando nessun insider ha acquistato azioni per un lungo periodo poiché segnala che non hanno fiducia nell’azienda.

È sicuro acquistare azioni Loandepot?

Il prezzo delle azioni Loandepot è crollato a causa della debolezza del mercato immobiliare mentre i tassi dei mutui aumentano. Nel rapporto sugli utili più recente, la società ha affermato che i suoi ricavi sono diminuiti di oltre il 75% nel quarto trimestre. Il suo utile per azione è stato peggiore del previsto.

L’azienda ha anche avvertito che la sua attività avrebbe avuto difficoltà per un po’, il che spiega la necessità di licenziamenti. Sfortunatamente, la Fed ha lasciato intendere che i tassi di interesse rimarranno a un livello elevato nei prossimi mesi fino a quando la battaglia contro l’inflazione non sarà vinta.

Inoltre, i rischi di una recessione sono ancora a un livello elevato con la Fed che aumenta in un momento in cui la curva dei rendimenti è fortemente invertita. Tutti questi fattori, uniti alla crisi bancaria, significano che l’economia potrebbe presto peggiorare. Nella maggior parte dei periodi, il settore dei mutui tende a peggiorare durante una recessione. Inoltre, con gli addetti ai lavori che scaricano azioni, è difficile consigliare l’acquisto delle azioni Loandepot.