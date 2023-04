Il prezzo delle azioni Li Auto potrebbe scendere del 20% se ciò accade

Il prezzo delle azioni Li Auto (NASDAQ:LI) è stato messo sotto pressione negli ultimi giorni a causa delle continue preoccupazioni per l’industria dei veicoli elettrici (EV). Le azioni sono scese a un minimo di $ 22,50, che era di pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di $ $ 27,52. Rimane circa l’85% al di sopra del livello più basso nel 2022, il che significa che ha sovraperformato Nio.

Li Auto è un buon investimento?

Li Auto è diventata una delle più grandi aziende di veicoli elettrici al mondo. Con un valore di oltre $ 21 miliardi, la società vende diversi marchi di veicoli, tra cui Li L9, Li L8 e Li One. L’azienda ha iniziato a produrre società nel 2019 e ha iniziato ad aumentare la produzione.

Il rapporto sulle consegne di veicoli più recente ha mostrato che la società ha consegnato 20.823 veicoli a marzo, un numero superiore ai 20.000 stimati. Le sue vendite sono aumentate dell’88,7% su base annua. Di conseguenza, le consegne dell’azienda sono aumentate del 65,8% su base annua a 52.584. In totale, l’azienda ha venduto oltre 305.000 auto. L’amministratore delegato dell’azienda ha dichiarato :

“Siamo anche molto entusiasti di vedere che Li Auto ha conquistato una quota di mercato di quasi il 20% nel mercato dei SUV da 300.000 a 500.000 RMB in Cina, diventando un marchio di riferimento tra i SUV premium per famiglie”.

Gli analisti ritengono che la crescita dell’azienda continuerà a crescere nei prossimi anni mentre svela più modelli. Nel recente salone dell’auto di Shanghai, la società ha affermato che aumenterà il numero di modelli di veicoli a 11 nel tentativo di guadagnare più quote di mercato.

Gli analisti ritengono che Li Auto abbia una lunga pista per il successo. Per prima cosa, le entrate annuali dell’azienda sono passate da oltre $ 40 milioni nel 2019 a oltre $ 6,56 miliardi nel 2022. Le stime indicano che la società guadagnerà $ 13,5 miliardi nel 2023 e raggiungerà $ 48 miliardi entro il 2031. Se ciò accade, Li Auto diventerà una delle le più grandi case automobilistiche del mondo.

Previsione del prezzo delle azioni Li Auto

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Li è sceso di recente, a causa dei guadagni relativamente deboli di Tesla . Le azioni si sono spostate leggermente al di sotto delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni. È anche tra il canale ascendente mostrato in nero e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.

Pertanto, per ora, sospetto che le azioni continueranno a scendere mentre i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a $ 18,04, il punto più basso del 27 dicembre. Questo prezzo è di circa il 20% al di sotto del livello attuale. Questa ripartizione sarà confermata se le azioni scenderanno al di sotto del supporto chiave a 22$.