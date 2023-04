Le scorte di litio rimbalzano fortemente mentre i timori sulla strategia di nazionalizzazione del Cile si attenuano

La scorsa settimana, il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato il lancio della nuova strategia nazionale per il litio del paese per inaugurare l’era dell’elettrificazione e della decarbonizzazione, garantire la sostenibilità ambientale e, infine, consolidare la sua posizione di leader globale nella produzione di metallo bianco-argenteo.

In primo luogo, la politica cerca di nazionalizzare le riserve cilene e gestire questo processo attraverso una nuova entità di proprietà statale.

Attualmente, il Cile è un giocatore importante nel mercato del litio, rappresentando circa il 30% dell’offerta globale e detiene le terze maggiori riserve mondiali.

Source: US Geological Survey

L’anno precedente è stato molto redditizio per le autorità statali che hanno visto le esportazioni di carbonato di litio aumentare del 777% in 12 mesi per raggiungere quasi 8 miliardi di dollari.

Tuttavia, continua a rimanere indietro rispetto alla produzione australiana con un margine significativo.

Sebbene alcuni affermino che questo cambiamento nel controllo delle materie prime sia stato del tutto inaspettato, potrebbe non essere così, date le previsioni ottimistiche del governo per la domanda di litio, i severi controlli nel regime preesistente del Cile e la decisione del Messico di nazionalizzare le sue miniere di litio l’anno scorso.

Anche lo Zimbabwe aveva vietato le esportazioni di litio poco prima della fine del nuovo anno, mentre altri paesi hanno imposto diverse restrizioni su altri metalli delle batterie.

È a causa delle diffuse preoccupazioni di nazionalizzazione, attriti geopolitici e vulnerabilità della catena di approvvigionamento, che le case automobilistiche come GM hanno investito molto nelle operazioni minerarie per garantire forniture indipendenti.

I lettori interessati possono dare un’occhiata a questo pezzo precedente per Invezz che discute le mutevoli dinamiche nel settore del litio.

Strategia nazionale per il litio

Per sbloccare nuove strade per la creazione di ricchezza cavalcando l’onda dell’imminente transizione energetica verde, i pilastri chiave della politica dichiarata dal governo includono quanto segue:

Creare una National Lithium Company al 100% di proprietà statale per aumentare la produzione e mirare alla regione del deserto di Atacama ricca di minerali e ad altre saline.

Ciò faciliterebbe il coinvolgimento del governo durante l’intero ciclo industriale non solo per aumentare i volumi di estrazione, ma anche per aprire la strada all’aggiunta di valore attraverso nuovi prodotti a valle.

Lo sviluppo di rapporti di PPP intraprendendo al tempo stesso la tutela dell’ambiente e la tutela dei diritti delle comunità locali.

Garantire un’adeguata modernizzazione del quadro istituzionale e mantenere la sostenibilità fiscale del settore.

Sviluppare tecnologie per ridurre al minimo gli impatti ambientali come l’estrazione diretta di litio (DLE) negli stagni di evaporazione ampiamente utilizzati e ad alta intensità di risorse.

Progettare una riforma fiscale che utilizzi i proventi del litio per finanziare spese permanenti e fiscalmente responsabili per costruire nuove scuole, ospedali, stazioni di polizia, ponti e strade.

Istituzione di un Istituto Tecnologico e Pubblico di Ricerca del Litio e delle Saline.

Il governo dovrebbe presentare la strategia di fronte ai membri del Congresso nella seconda metà del 2023, periodo durante il quale richiederebbe un voto a maggioranza per passare.

Sebbene gli attuali contratti sul litio non saranno sospesi, il presidente Boric ha espresso la speranza che le società private siano aperte alla partecipazione statale, mentre eventuali contratti futuri saranno emessi secondo un modello di PPP controllato dallo stato.

Per il momento, la società di stato cilena Codelco, il più grande produttore di rame al mondo, e il minatore di stato Enami gestiranno i contratti di esplorazione ed estrazione.

Le reazioni societarie e le azioni recuperano

Le due maggiori società di litio al mondo operano entrambe in Cile, ciascuna delle quali fornisce produttori di batterie e case automobilistiche globali.

La più grande è Albemarle Corporation (NYSE: ALB) con sede a Charlotte, Carolina del Nord, seguita dal gigante chimico cileno Soquimich (NYSE: SQM) con contratti in corso che scadranno rispettivamente nel 2043 e nel 2030.

Secondo un rapporto di Fox News, nel 2022 SQM e Albemarle hanno generato entrate governative rispettivamente superiori a $ 5 miliardi e $ 600 milioni.

Mentre SQM ha rilasciato una dichiarazione in cui suggeriva che la società stesse analizzando la strategia fornita dal governo, Albemarle era relativamente ottimista affermando che ci sarebbe stato,

…nessun impatto materiale sulla nostra attività.

Nella sua risposta iniziale alla nuova strategia, Minera Salar Blanco, consociata australiana di Lithium Power International (ASX: LPI), ha elogiato il nuovo approccio del Cile,

…confermando la certezza del diritto e ratificando un quadro istituzionale chiaro per una rapida crescita degli investimenti nel settore…

Steve Cochrane, Presidente e CEO di Lithium Chile (TSX-V: LITH) ha anche aggiunto,

Riteniamo che l’eliminazione dell’incertezza sullo sviluppo delle attività di litio del Cile creerà molto interesse globale

Nonostante le rassicurazioni di Albermarle e di altri analisti, l’incertezza aleggiava pesantemente nell’aria, con la possibilità che gli investimenti a lungo termine potessero risentirne fino a quando non ci sarà chiarezza sulla quota del settore pubblico nelle nuove licenze e sul grado di flessibilità che resta alle società private.

Source: Investing.com, Yahoo Finance

Albermarle ha ceduto il 10% del prezzo delle sue azioni venerdì, scendendo al minimo di 52 settimane di $ 171,82 alla chiusura, mentre i volumi della sessione sono aumentati di 4,1 volte a causa delle forti vendite rispetto alla media del resto di aprile 2023.

Con i partecipanti al mercato che hanno il fine settimana per digerire questi sviluppi, la quota è aumentata del 4,5% durante la sessione del lunedì mattina.

SQM ha affrontato un calo molto più netto chiudendo a $ 63,44 venerdì, crollando del 18,6%, con volumi di scambio che sono aumentati di 9,95 volte rispetto alla media nel resto del mese.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo delle azioni è più alto tra il 6,7% a seguito del miglioramento della fiducia degli investitori.

Tuttavia, il prezzo dell’LPI negoziato sull’ASX è sceso del 17,7% venerdì e del 6,2% al momento della scrittura.

Nonostante l’annuncio cileno, i prezzi spot sono scesi del 2,8% in Cina venerdì, il che è stato probabilmente alimentato dal forte calo in corso dovuto a fattori di domanda debole e sovrapproduzione.

Dinamiche regionali

Insieme, Bolivia, Argentina e Cile sono noti come il “triangolo del litio” e hanno riserve rispettivamente di 21 milioni di tonnellate, 19,3 milioni di tonnellate e 9,6 milioni di tonnellate.

Insieme al Brasile, questi tre paesi stanno cercando di sviluppare una partnership sul litio nello stile dell’OPEC, che non solo guiderebbe lo sviluppo delle miniere, ma aggiungerebbe capacità di elaborazione ad alta intensità tecnologica per fornire le industrie di stoccaggio delle batterie e dei veicoli elettrici.

Sebbene le risorse di litio del Brasile siano relativamente scarse, il paese vanta una significativa esperienza nella produzione di automobili e sostenibilità con una forte storia di sviluppo dell’etanolo.

Proprio come il Cile sta tentando di fare ora, la Bolivia ha nazionalizzato le sue riserve di litio nel 2008 e il blocco emergente potrebbe vedere il sostegno del Messico, che ha anche nazionalizzato le sue riserve lo scorso anno.

Tuttavia, la cooperazione sostenibile a lungo termine continuerà ad avere le sue sfide con Patricia I. Vásquez, Global Fellow presso il Wilson Center, osservando che il Cile vede il litio come una risorsa strategica che dovrebbe essere strettamente controllata da un sistema di permessi governativi.

D’altra parte, in Argentina, l’estrazione mineraria rientra in uno schema sorprendentemente favorevole al mercato che offre incentivi fiscali e basse royalties per incoraggiare l’interesse internazionale.

Impatti poco chiari

Nel complesso, la decisione del governo cileno di nazionalizzare le risorse pone sfide per il già vacillante settore dei veicoli elettrici.

Al di fuori del Cile, che è globalmente rispettato per i suoi elevati standard istituzionali e le sue tutele finanziarie, anche altri paesi potrebbero essere tentati di nazionalizzare le riserve, il che potrebbe avere un impatto negativo sul sentiment degli investitori.

Di conseguenza, fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sul futuro della struttura contrattuale del Cile, l’America Latina potrebbe rischiare di ridurre i flussi di investitori verso i progetti sul litio.

Tuttavia, il governo Boric finora non ha visto di persona i leader del Congresso su questioni chiave che potrebbero ritardare l’approvazione a tutti gli effetti dei piani di nazionalizzazione.

Il forte rimbalzo di questa mattina suggerisce che gli investitori sono fiduciosi che le società del litio non saranno interessate dalla nuova strategia, almeno nel breve termine.