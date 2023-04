Previsioni sui prezzi del legname: bloccate in un intervallo mentre emergono segnali di un minimo

I prezzi del legname sono andati lateralmente negli ultimi mesi poiché gli investitori si concentrano sul mercato immobiliare e sul calo del mercato delle materie prime. Il legname veniva scambiato a $ 400 per mille piedi di tavola, che è di pochi punti al di sotto del minimo da inizio anno di $ 361. È crollato di oltre il 72% rispetto al punto più alto del 2022.

Emergono segnali di toccare il fondo

Il legname è un bene importante che viene utilizzato principalmente nel settore dell’edilizia abitativa. Di conseguenza, i prezzi del legname tendono a sottoperformare in periodi di alti tassi di interesse e tassi ipotecari. Negli ultimi mesi, la Fed ha aumentato i tassi dallo 0% a quasi il 5%, mentre il tasso medio per un mutuo fisso di 30 anni è balzato a quasi il 6,5%.

L’aumento dei tassi di interesse ha portato a un forte rallentamento nel settore immobiliare. Gli inizi di alloggi, che misurano la variazione annualizzata del numero di nuovi edifici residenziali che hanno iniziato la costruzione, hanno registrato una tendenza al ribasso. Anche le concessioni edilizie sono diminuite negli ultimi mesi. Dopo aver raggiunto il picco di 1,89 milioni nel gennaio 2022, i permessi sono scesi a 1,42 milioni nel mese di febbraio.

Tutti questi fattori spiegano perché i prezzi del legname hanno registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi dopo l’impennata durante la pandemia.

È probabile che il mercato immobiliare continuerà a lottare nei prossimi mesi. In una dichiarazione, un analista di Moody’s ha avvertito che i prezzi delle case scenderanno tra il 5% e il 10% nei prossimi 2 anni. Questo punto di vista è stato condiviso da Jeremy Grantham, che ha dichiarato :

“Non mi aspetto un crollo, ma mi aspetto che i prezzi delle case tornino a una maggiore convenienza. Non s쳭e dall’oggi al domani, ma l’edilizia abitativa getta un’ombra molto lunga ed economicamente è più pericolosa del mercato azionario”.

I prezzi delle case a prezzi accessibili potrebbero portare a una maggiore domanda di alloggi, che a breve termine porterà a un aumento dei prezzi del legname.

Previsioni sui prezzi del legname

Grafico del legname di TradingView

Ci sono segnali che i prezzi del legname stiano toccando il fondo. Sul grafico giornaliero, vediamo che hanno faticato a muoversi al di sotto del livello di supporto chiave a 361$. Si può dire che questo prezzo sia un triplo minimo, che di solito è un segno rialzista. Si è spostato leggermente al di sotto del supporto chiave a 460$, il punto più basso nell’agosto 2021.

Pertanto, sebbene sia troppo presto per dirlo e mentre il volume è ancora basso, è probabile che i prezzi del legname diminuiscano nei prossimi mesi. In tal caso, il legname potrebbe passare al prossimo punto di resistenza chiave a 534$, che è ~35% al di sopra del livello attuale.