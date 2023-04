Analisi del prezzo delle azioni FRC: lezioni da Credit Suisse, Yes Bank

Il titolo della First Republic Bank ( NYSE: FRC ) è crollato di oltre il 40% martedì, poiché la società ha prodotto risultati finanziari deboli. Le azioni sono crollate a un minimo di $ 8,10, ~ 94% al di sotto del punto più alto di quest’anno e ~ 96% al di sotto del suo massimo storico. Ci sono alte probabilità che la società cesserà presto l’attività.

Grafico FRC di TradingView

Alternative strategiche della Banca della Prima Repubblica

Le più grandi notizie bancarie questa settimana sono stati i deboli risultati finanziari della First Republic Bank. In una dichiarazione di lunedì, la società ha affermato che i depositi sono diminuiti di oltre $ 100 miliardi nel primo trimestre. Questo calo è avvenuto quando i clienti hanno reagito all’implosione di SVB e Signature Bank.

First Republic era vulnerabile a causa della parte della sua base di clienti. A differenza di molte banche americane, la società si concentra su clienti facoltosi che hanno oltre $ 250.000 nei loro conti. Questi fondi non sono assicurati FDIC. Di conseguenza, mentre le autorità americane hanno salvato i depositanti di SVB e Signature Bank, non è chiaro se lo faranno per FRC.

A complicare la situazione c’è il fatto che FRC serve clienti facoltosi, il che potrebbe essere impopolare mentre gli Stati Uniti si avvicinano a una stagione elettorale. Inoltre, FRC ha faticato a trovare acquirenti per parti del business poiché le acquisizioni sono preoccupate di correre troppi rischi.

First Republic Bank ha detto che sta cercando alternative strategiche. Secondo FT, l’azienda stava lottando per trovare una valida alternativa. Un’alternativa è far rilevare le grandi banche, che hanno già depositato miliardi nella società. L’altra alternativa è consegnarlo alla FDIC, che effettuerà un’asta per conto dell’azienda.

https://www.youtube.com/watch?v=8z2MxFMHx2w

Lezioni da Yes Bank, Credit Suisse

Gli investitori e i responsabili politici di FRC dovrebbero trarre lezioni da Yes Bank e Credit Suisse. Nel 2020, Yes Bank, una piccola banca indiana, è arrivata sull’orlo del collasso poiché la società mancava di liquidità a causa di prestiti tossici a società discutibili.

La Reserve Bank of India ha gestito la situazione lasciando che le grandi banche indiane come SBI, ICICI e HDFC prendessero una partecipazione nella banca. Queste banche hanno effettuato un investimento che ha avuto un periodo di lock-up di 3 anni. Durante questo periodo, Yes Bank ha lavorato per sistemare la propria attività raccogliendo capitali da Carlyle e creando una bad bank. Ha poi venduto la bad bank a una società di PE nel 2022.

Yes Bank e First Republic Bank si trovano in situazioni diverse. Mentre Yes Bank aveva prestiti tossici, FRC sta diminuendo a causa dei suoi ingenti prestiti non realizzati e della mancanza di fiducia nell’azienda. I regolatori americani possono salvare l’azienda seguendo il playbook della Yes Bank.

Gli inventori dovrebbero anche imparare dal crollo del Credit Suisse. Quando il titolo Credit Suisse è precipitato, alcuni analisti hanno consigliato di acquistare il ribasso citando la bassa valutazione. La lezione qui è che non dovresti tentare di afferrare un coltello che cade. Sebbene First Republic sia estremamente economica, la realtà è che il capitale della banca ora è quasi privo di valore.