Prospettive del prezzo dell'argento contrastanti anche se il Comex si è esaurito e il PIL globale diverge

Qualcosa di piuttosto strano sta accadendo al Comex.

Lo scambio che è stato tradizionalmente dominato da operazioni non allocate ha assistito a un massiccio deflusso di metalli preziosi fisici dalle sue casseforti.

L’oro e l’argento non allocati sono un altro modo per dire che non ci sono metalli preziosi fisici detenuti a tuo nome.

Invece, il cliente si interessa a un contratto che rappresenta un metallo che non potrà mai ritirare fisicamente.

Si tratta essenzialmente di derivati che hanno lo scopo di tracciare il prezzo sottostante della merce e l’entità emittente potrebbe non avere in custodia il metallo richiesto.

Questo perché quando i trader prendono una posizione in questi contratti, eseguono una strategia di presa di profitto o la usano per scopi di copertura allo scoperto senza che alcun metallo fisico si scambi di mano.

I lettori interessati possono leggere di più sulla dicotomia sottostante in questo pezzo.

Argento Comex drenato

Tuttavia, l’atteggiamento degli investitori nei confronti dei metalli fisici sembra allontanarsi rapidamente da questo sistema basato sulla carta.

Un rapporto mostra che nell’anno precedente al 17 marzo, i partecipanti all’exchange hanno preso in consegna il 17,3% dell’argento fisico disponibile al Comex invece di mantenerli come contratti negoziabili.

Si tratta di una straordinaria inversione di tendenza che emerge chiaramente da un memorandum firmato tra la London Bullion Markets Association (LBMA) e il London Platinum and Palladium Market (LPPM) nel 2013,

Gli investitori acquisiscono un interesse nei metalli, anche se nella maggior parte delle situazioni non si verificherà la consegna fisica e nel 95% delle negoziazioni, il commercio di metalli non allocati sarà

intraprese…il 95% delle transazioni è in metallo non allocato: pertanto, poiché sono trattate come servizi, la posizione del metallo sottostante è

non rilevante…Tuttavia, nel caso di metallo non allocato (circa il 95% del totale) non vi è alcun onere effettivo per lo stoccaggio in quanto il metallo è di proprietà della banca.

Ciò diventa ancora più eccezionale se si considerano i margini.

Per i trader che desiderano interessarsi a un blocco di 1000 contratti, sarebbe loro richiesto solo di versare una quota, diciamo il 10-15% del valore totale del metallo per iniziare la transazione.

Effettuando prelievi così massicci, i mercati sostengono essenzialmente che l’argento fisico è la fonte di ricchezza più duratura rispetto ai contratti cartacei e sono disposti a effettuare pagamenti da circa 7 a 10 volte il valore per assicurarsi la cosa reale.

Ciò è in linea con la domanda di metalli preziosi della banca centrale, in aumento da oltre un anno.

Data questa attività, il popolare substack GoldFix si aspetta che,

Si sta preparando un enorme tornado sui prezzi per i metalli preziosi.

Gli squilibri fisici giocano un ruolo secondario

L’acquisto di argento è aumentato lo scorso anno con il World Silver Survey 2023 del Silver Institute che stima un aumento del 22% negli acquisti di investimenti fisici e un aumento del 5% nella domanda di applicazioni industriali.

Tutte le principali categorie sono state spinte a livelli record nel 2022, con un conseguente acquisto aggregato di 1,242 miliardi di once, quasi due quinti sopra i livelli del 2020.

Le applicazioni includevano i segmenti del fotovoltaico e dell’elettrificazione, le case automobilistiche, la tecnologia di rete 5G e l’industria delle costruzioni.

La domanda di gioielli e argenteria è stata stimolata dal mercato indiano a seguito della riduzione dei prezzi, del miglioramento dell’occupazione, del rilascio della domanda repressa e della diversificazione dalle partecipazioni finanziarie.

Tuttavia, i prezzi del Comex sono rimasti in gran parte all’interno di un intervallo, almeno fino al quarto trimestre del 2022, quando i mercati stavano discutendo se fosse possibile una pausa della Fed, prima di moderarsi bruscamente nel primo trimestre del 2023.

Ciò è dovuto alla vastità del mercato dei derivati su carta che segue la domanda di titoli finanziari dei grandi investitori e fa impallidire i fondamentali fisici prevalenti.

A differenza della domanda al dettaglio, che ha trovato un driver nell’inflazione persistente, i tassi elevati hanno tenuto a bada la domanda istituzionale, portando a una visione ampiamente ribassista sul Comex.

Gap di offerta e deficit strutturali

Nonostante la crescente domanda del metallo prezioso, l’offerta si è contratta lo scorso anno, scendendo di 5,2 milioni di once in tutto il mondo, spingendo l’argento in un secondo anno consecutivo di deficit.

Source: Metal Focus, Bloomberg

La produzione mineraria ha faticato a causa dei minori rendimenti dei sottoprodotti tra le miniere di piombo e zinco in Cina, mentre la produzione peruviana è crollata a causa del calo dei gradi di metallo, delle sospensioni del lavoro e delle interruzioni sociali, che hanno contribuito in modo significativo al calo record di 237,7 milioni di once nel mercato.

Secondo il Silver Institute, combinando i pesanti deficit del 2021 e del 2022,

…hanno più che compensato le eccedenze cumulative degli 11 anni precedenti.

Sebbene l’Istituto preveda che questo squilibrio si ridurrà a 142,1 milioni di once nel 2023, ciò equivarrebbe comunque alla metà della produzione mineraria globale.

Tuttavia, è improbabile che gli effetti della divergenza fisica sul prezzo contribuiscano in modo significativo a sentimenti rialzisti nel breve termine, tranne forse attraverso ulteriori acquisti fisici.

Citi ha letto

Nelle ultime settimane, i prezzi spot dell’argento hanno iniziato a reagire mostrando un certo slancio rialzista, probabilmente a seguito delle aspettative di un dollaro più debole e della possibilità che la Fed smetta di alzare i tassi.

Source: KITCO

Maximillian J. Layton, Managing Director, Head of EMEA Commodities Research di Citi, è rialzista sull’argento, con una conseguente revisione al rialzo delle previsioni a tre mesi della banca da $ 4 a $ 28 e a sei mesi da $ 2 a $ 30.

La sua tesi di base attinge alla divergenza nella crescita economica nei paesi avanzati rispetto ai mercati emergenti.

Il FMI prevede che le economie avanzate vedranno un “pronunciato rallentamento della crescita” all’1,3% nel 2023, mentre le economie emergenti dovrebbero crescere al 3,9%.

L’anno successivo, questo divario dovrebbe aumentare rispettivamente all’1,4% e al 4,2%.

Il team di Citi ha identificato tali dinamiche di crescita in linea con i precedenti mercati toro d’argento nel 2007-08, 2010-2011 e nell’estate del 2020.

Ad esempio, a partire da agosto 2010, i prezzi sono aumentati di $ 30 l’oncia in sei mesi, mentre nel 2020 sono aumentati di $ 10 l’oncia in poche settimane.

Ancora una volta, tali forti aumenti sono in parte dovuti alle dimensioni ridotte del mercato internazionale dell’argento che è soggetto a un’elevata volatilità ma può anche vedere breakout molto più netti.

Una crescita più elevata nei mercati emergenti potrebbe suggerire una domanda industriale più elevata oltre a rafforzare la già forte domanda al dettaglio, mentre una crescita più debole nei mercati sviluppati potrebbe stimolare una maggiore domanda di metalli preziosi da parte delle istituzioni, soprattutto a tassi di interesse più bassi.

Debolezza del dollaro

Il team di Citi si aspetta che il biglietto verde continui a indebolirsi rispetto ad altre valute, con il DXY in calo di quasi il 2% YTD.

La forza del dollaro è direttamente correlata con tassi di interesse più elevati dovuti agli afflussi di capitali mentre gli investitori internazionali cercano rendimenti migliori nelle attività denominate in valuta di riserva globale.

Tuttavia, il 3 maggio potrebbe segnare l’ultimo rialzo dei tassi per la Federal Reserve poiché le condizioni finanziarie si restringono, il tetto del debito incombe, riemerge lo stress nel settore bancario regionale, il sentiment delle imprese continua a deteriorarsi e il settore immobiliare mostra segni di indebolimento.

I lettori interessati possono saperne di più sulle prospettive per le principali banche centrali in questo articolo.

Un dollaro più basso sosterrebbe il prezzo internazionale dell’argento che è prezzato nella valuta.

Un altro aspetto importante da considerare è l’aumento degli impegni nazionali che spingono la narrativa della de-dollarizzazione che, se avrà successo, potrebbe indebolire sostanzialmente la domanda di dollari.

Gli ultimi sviluppi al riguardo sono disponibili in questo articolo.

Resta da vedere quanto successo e quanto velocemente tali iniziative possano emergere come alternative monetarie veramente valide.

Tuttavia, la fiducia delle banche centrali nell’effettuare acquisti di metalli preziosi anziché autoassicurarsi tramite valuta estera è un segnale che questa classe altamente sofisticata di operatori di mercato preferisce almeno proteggersi dal possibile declino del dollaro.

Domanda di ETF

Gli analisti di Citi hanno anche osservato,

L’acquisto di ETF sembra fortemente correlato negativamente con i tassi di interesse reali statunitensi… (la domanda di metalli preziosi potrebbe) aumentare durante il 2023.

Poiché i metalli preziosi non generano un flusso regolare di reddito, tendono a competere male con le attività fruttifere.

Man mano che i tassi di interesse reali aumentano, tendono a diventare meno favoriti.

Se il Feds Funds Rate inizia a diminuire, forse entro la fine dell’anno, la domanda di ETF sull’argento potrebbe crescere in modo significativo con Citi che osserva che i precedenti mercati rialzisti hanno visto la domanda di prodotti futures aumentare da 2 a 4 volte rispetto ai livelli attuali.

Opinioni contrastanti e opportunità fisiche

Il gruppo Citi prevede che l’argento potrebbe vedere un rialzo superiore al 10% e persino salire fino a $ 34 l’oncia in una finestra da sei a dodici mesi.

Il rischio per questa prospettiva si materializzerebbe se la Fed riuscisse a continuare ad alzare i tassi nonostante le fragilità finanziarie, il che probabilmente danneggerebbe sia la domanda istituzionale che quella industriale.

Al contrario, se i tassi di interesse continuano a rimanere elevati in un contesto di inflazione elevata, sia la domanda istituzionale che quella industriale potrebbero subire un duro colpo.

Di conseguenza, gli analisti del Silver Institute hanno una visione molto più attenuata e tengono conto del calo del prezzo fino a $ 18 prima della fine dell’anno.

La netta spaccatura nel punto di vista è una dimostrazione dell’influenza che la Fed detiene ancora su quasi tutti i mercati finanziarizzati.

In questo frangente, il mercato dei derivati è ancora responsabile della fissazione dei prezzi, nonostante il quadro domanda-offerta.

Tuttavia, i vasti ritiri di metallo fisico dagli scambi di carta potrebbero aprire la strada a un prezzo dell’argento che dipende maggiormente dall’immagine fisica.

Per gli investitori che sono interessati a esplorare la sicurezza dei mercati fisici rispetto ai prodotti cartacei, tassi più alti per periodi più lunghi possono rivelarsi un’opportunità di acquisto.