Afflussi record di ETF platino sui guai di Eskom e la testimonianza di de Ruyter

Nel nostro moderno mondo industriale, l’elettricità è una necessità virtuale e un input fondamentale per il funzionamento dell’economia.

Nel contesto sudafricano, Felix Dube e Chantelle Moyo della North-West University notano,

… i casi mostrano che il diritto all’elettricità, sebbene non espresso nel testo della Costituzione, è una condizione per l’esercizio di altri diritti, inclusi i diritti alla dignità umana e all’accesso a un alloggio adeguato, all’acqua e all’assistenza sanitaria.

Sfortunatamente, blackout e load shedding sono all’ordine del giorno nel Paese, ma negli ultimi mesi hanno assunto proporzioni altamente destabilizzanti e sono diventati onnipotenti.

Ad esempio, Bloomberg ha riferito che il Sudafrica è stato devastato quotidianamente da gravi interruzioni di corrente dal 31 ottobre 2022.

Ovvero 178 giorni continui di interruzioni di più ore.

La rete obsoleta del paese e le centrali a carbone altamente inefficienti e affamate di capitale stanno cedendo sotto la pressione dei carichi più pesanti e dell’aumento della domanda.

Le grandi città, per non parlare delle città più piccole e delle aree rurali, sono state paralizzate da tre o quattro interruzioni di corrente al giorno che, secondo quanto riferito, durano abitualmente più di 10 ore cumulative.

Con l’inverno che si avvicina rapidamente, il Telegraph ha riferito che il fornitore di elettricità statale, Eskom, potrebbe affrontare un deficit fino a 10.000 MW, pari a quasi un quarto della domanda del paese durante la stagione.

Pertanto, le interruzioni diffuse diventeranno probabilmente ancora più frequenti da giugno a settembre.

Crisi di Eskom

Chris Yelland, un analista energetico, ha osservato che il fattore di disponibilità energetica (EAF) di Eskom, una misura delle prestazioni medie di 90 principali generatori in tutto il paese, è stato in una spirale discendente prolungata.

Source: The Daily Investor (as of 19 March 2023)

Yelland ha osservato,

Per aumentare l’EAF di Eskom, deve prima esserci un rallentamento. Deve quindi toccare il fondo, stabilizzarsi e iniziare a salire. Questo processo richiederà diversi anni… Parlare di un fattore di disponibilità energetica del 70% o del 75% è fuorviante per il pubblico e non è realizzabile…

La consultazione dell’articolo IV dell’FMI ha rilevato che, in media, Eskom ha ricevuto l’1% del PIL nazionale in trasferimenti, subendo perdite pari allo 0,4% del PIL nell’AF19/20 e nell’AF20/21.

Per correggere la situazione, le autorità hanno fatto ricorso a un aumento tariffario del 15% nel 2022, nonché ad altre misure di controllo dei costi, inclusa la riduzione dell’organico.

Ciò ha sostenuto la performance finanziaria con un utile operativo in aumento del 238% lo scorso anno, ma la società non è stata in grado di onorare i propri impegni per il servizio del debito nonostante un’iniezione governativa di decine di miliardi di rand.

Durante questo periodo, l’erogazione del servizio ha continuato a rimanere inaffidabile.

L’organizzazione non è stata priva di importanti controversie a seguito delle indagini in corso sulla corruzione e di un’esplosiva intervista televisiva dell’ex CEO André de Ruyter all’inizio di quest’anno.

Ieri de Ruyter è comparso davanti alla SCOPA, la commissione per i conti pubblici, rifiutandosi di fornire i nomi dei ministri ritenuti coinvolti nel presunto illecito.

I rapporti suggeriscono che la testimonianza di de Ruyter ha solo sollevato ulteriori domande, minando ulteriormente la fiducia nel fornitore di energia.

Iniziative politiche

Alla fine del 2020, le autorità hanno tentato di migliorare il funzionamento degli enti pubblici sudafricani in difficoltà, molti dei quali afflitti da mandati ambigui e modelli di business insostenibili, con l’introduzione del Piano di ricostruzione e ripresa economica (ERRP).

Ciò includeva una serie di riforme del settore energetico, inclusa la divisione di Eskom in almeno tre entità, ciascuna responsabile della generazione, trasmissione o distribuzione.

Inoltre, l’Ufficio del Presidente e il Tesoro nazionale hanno lanciato congiuntamente l’Operazione Vulindlela mirata a riforme strutturali ad alto impatto in molti settori, tra cui la produzione e la fornitura di energia.

Tuttavia, molte di queste riforme hanno incontrato difficoltà di esecuzione a causa del superamento dei costi, disordini sociali e casi di vandalismo su larga scala.

Inoltre, con le elezioni generali previste per il 2024, lo scorporo di Eskom rischia di essere una patata bollente politica, che richiederebbe anche il passaggio di complicati passaggi legislativi.

Fondamentali di platino

Il Sudafrica è una terra di incredibili risorse naturali.

Un recente documento sulla politica commerciale dell’OCSE di Przemyslaw Kowalski e Clarisse Legendre ha evidenziato le quote dei primi 3 paesi produttori tra le prime 10 materie prime critiche più concentrate.

Source: OECD

Nel grafico sopra, il Sudafrica (ZAF) ha una stretta presa sulla produzione del gruppo dei metalli preziosi così come sul platino (Pt) di cui è responsabile da solo per oltre il 70% della produzione mondiale.

L’interesse per Pt è salito alle stelle negli ultimi anni, in particolare a causa dell’aumento della domanda di automobili e gioielli in Cina, Giappone e India, nonché di una gamma di applicazioni in espansione nelle cure mediche come otturazioni dentali e pacemaker.

L’anno scorso, i prezzi del metallo erano inizialmente aumentati a seguito delle azioni militari aggressive della Russia e della sua posizione di secondo fornitore globale.

Le preoccupazioni sui prezzi sono state di breve durata, in parte a causa della posizione dominante del Sudafrica e delle rigide politiche anti-covid della Cina.

Tuttavia, il prezzo spot del platino ha registrato una forte ripresa, migliorando del 19,4% su base annua al momento in cui scriviamo, e scambiato del 33% al di sopra del minimo di 52 settimane di agosto.

Dal 27 marzo, lo spot è salito di circa l’11%.

Source: KITCO

Questo spostamento al rialzo è stato guidato dall’aumento degli acquisti cinesi, che era ben al di sopra della domanda prevista, dopo l’uscita dalle sue politiche di blocco prolungato.

Source: World Platinum Investment Council (WPIC)

Miglioramento dei dati economici come il PMI generale, manifatturiero e non manifatturiero della Cina; e crescita annuale del PIL; ha superato le aspettative del mercato.

La China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) stima che le vendite di veicoli nazionali aumenteranno di 2,11 milioni di unità nel 2023.

In particolare, un recente rapporto di ING ha rilevato che la quota di veicoli elettrici sul totale delle immatricolazioni di auto in Cina ha iniziato a ristagnare, suggerendo che la domanda di Pt potrebbe essere stimolata dall’uso di marmitte catalitiche nelle auto a benzina.

Inoltre, WPIC prevede che la domanda industriale, ad esempio dagli investimenti nell’economia dell’idrogeno e nelle centrali elettriche a zero emissioni di carbonio, crescerà del 12%, mentre la domanda di investimenti dovrebbe aumentare anche quest’anno.

Tuttavia, il Sudafrica, il centro del settore globale dell’estrazione del platino, rimane pieno di inefficienze operative ed è sulla soglia di una chiusura molto più grave.

Un articolo del Daily Maverick di metà marzo ha esaminato alcune delle sfide nella più ampia industria mineraria del Sudafrica.

La produzione totale del settore è diminuita del 7,2% nel 2022, sebbene ciò sia stato in parte dovuto all’effetto base distorto a seguito delle interruzioni dell’era della pandemia.

Source: Daily Maverick

Come risultato della crisi energetica profondamente radicata, nonché di un aumento delle chiusure significative delle miniere, della disponibilità di minerali di qualità inferiore tra le miniere obsolete e della mancanza di trasporti sicuri, l’ indagine annuale sulle società minerarie del Fraser Institute canadese ha collocato il Sudafrica in gli ultimi dieci paesi sulla base del suo indice di attrattività degli investimenti già nell’aprile del 2022.

A causa dell’enorme pressione esercitata sull’economia dai continui blackout, Pt, che secondo l’Osservatorio sulla complessità economica è stata la principale esportazione del paese con 24,5 miliardi di dollari nel 2021, potrebbe registrare un forte calo della produzione.

Johan Theron, portavoce di uno dei più grandi minatori, Impala Platinum Holders, ha osservato che la crisi del potere è stata così acuta che potrebbe arrivare un momento,

…quando ci saranno giorni in cui smetteremo di mandare persone clandestine.

Inversione in eccesso

Data la ripresa globale del Pt unita a allarmanti vincoli di offerta, il WPIC ha previsto che la crescita della domanda per il 2023 aumenterà del 24%, mentre l’offerta potrebbe migliorare anche solo del 3% a causa della limitata capacità aggiuntiva in arrivo.

Di conseguenza, il gruppo prevede che le prolungate interruzioni di corrente peseranno pesantemente sulle operazioni sudafricane e potrebbero invertire bruscamente il surplus del settore di 776 koz lo scorso anno a un deficit di 556 koz quest’anno.

I rapporti suggeriscono che Eskom ha avvisato le principali compagnie minerarie che potrebbero aver bisogno di ridurre la produzione, il che non farà che aggravare la situazione.

ETF sul platino

Dato lo squilibrio tra domanda e offerta del metallo, l’erosione della reputazione dell’utilità pubblica, la precaria situazione dell’approvvigionamento di elettricità e la stagione invernale che si avvicina rapidamente, i gestori di fondi si aspettano che le operazioni di Pt siano a rischio significativo e sono ottimisti sulle prospettive degli ETF sul platino.

Questa inversione di tendenza arriva poco dopo che questi prodotti hanno assistito a diversi trimestri consecutivi di deflussi a causa della domanda globale ridotta.

Bloomberg riferisce che i flussi settimanali negli ETF sul platino sono aumentati di 117.000 once, l’aumento più alto da marzo 2019 quando gli investitori si sono precipitati su questi prodotti in massa.

Source: Zerohedge, Bloomberg

Diversi ETF sul platino come abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) e GraniteShares Platinum Trust (NYSEARCA: PLTM) sono già aumentati del 12%-13% nel mese.

Una parte della componente della domanda potrebbe essere stata guidata dalle preoccupazioni per l’inflazione persistente, un dollaro più debole e timori di una recessione mentre la Fed cerca di aumentare i tassi nella prossima settimana.

Sfide macroeconomiche

È probabile che le forniture di pt rimarranno sotto forte pressione per il prossimo futuro e potrebbero vedere prezzi elevati durante l’imminente stagione invernale.

Secondo il Minerals Council of South Africa, il settore minerario contribuisce per il 7-8% al PIL sudafricano e un forte rallentamento in questo settore potrebbe avere conseguenze macrofinanziarie devastanti per i proventi delle esportazioni, la disoccupazione e la crescita.

La situazione è ancora più disperata con diverse indicazioni che il paese si sta avvicinando a una recessione e il FMI prevede che la crescita del PIL reale rallenterà fino allo 0,1% quest’anno.

Lungile Mashele, uno specialista del settore energetico, ha stimato che dal 2008 la lunga storia di croniche interruzioni di corrente in Sud Africa potrebbe aver ridotto il PIL potenziale del paese di uno sbalorditivo 20% e potrebbe rivelarsi ancora più potente ora.

Nella sua dichiarazione conclusiva del personale di marzo, il Fondo osserva che si aspetta che la situazione del debito pubblico continui a indebolirsi per diversi anni anche se la posizione finanziaria di Eskom migliora.

I rischi al ribasso per i prezzi del platino derivano dalle recenti segnalazioni di rinnovate preoccupazioni per la salute in Cina e da una politica monetaria restrittiva che potrebbe portare a una recessione globale nel secondo semestre del 2023.

Gli acquirenti di ETF osserveranno attentamente l’andamento dei prezzi nei prossimi giorni poiché i mercati potrebbero aver anticipato una testimonianza molto più forte di de Ruyter.

Altre considerazioni

C’è stata una tendenza recente a sostituire il Pt nelle operazioni sul palladio a causa della divergenza di prezzo tra i metalli.

I lettori interessati possono vedere un precedente rapporto di Invezz sull’argomento qui.

Tuttavia, con le operazioni minerarie che potrebbero essere ridotte, è improbabile che le parti interessate di Pt facciano molti più progressi in fretta.

In secondo luogo, le pesanti sanzioni contro la Russia e la tassazione punitiva da parte del Regno Unito sui prodotti di platino e palladio all’inizio di quest’anno hanno offerto al Sudafrica l’opportunità di estendere ulteriormente il proprio dominio in questi settori.

Senza una fine ovvia alla crisi dell’elettricità, i progressi verso questo obiettivo saranno impegnativi.

A lungo termine, il Pt ha ancora un enorme potenziale sostitutivo e solidi driver della domanda, che possono creare opportunità per altri produttori come lo Zimbabwe e il Canada.