Prezzi del cotone spinti da un'offerta abbondante, domanda più bassa

Il prezzo del cotone quest’anno si è mantenuto in un intervallo ristretto poiché sono continuate le preoccupazioni per l’offerta e la domanda. Giovedì il cotone veniva scambiato a $ 78,91, dove è stato negli ultimi giorni. Quest’anno ha oscillato tra il livello di resistenza a 91$ e il supporto a 75,95$.

Dollaro USA debole, forniture in aumento

Quest’anno i prezzi del cotone sono stati in una fase di consolidamento, in linea con altre soft commodity come soia, mais e grano.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il calo del prezzo del cotone si è verificato anche se il dollaro USA è precipitato dal massimo dello scorso anno di $ 115 a ~ $ 100. Storicamente, un dollaro più debole ha portato a prezzi delle materie prime relativamente più alti.

L’attuale movimento dei prezzi nel mercato del cotone è principalmente dovuto a problemi di fornitura. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), la maggior parte dei produttori di cotone dovrebbe aumentare la produzione quest’anno. La produzione dovrebbe essere di 829.000 balle superiore al previsto. La maggior parte di questo aumento proverrà dalla Cina, che aumenterà la produzione di 1 milione di balle.

Si prevede che gli Stati Uniti avranno una maggiore produzione di cotone quest’anno poiché l’impatto della siccità dello scorso anno nel Texas occidentale si attenua. Il Texas occidentale è il terzo produttore di cotone al mondo.

Allo stesso tempo, quest’anno la domanda di cotone è relativamente inferiore poiché paesi come Cina, Turchia e Bangladesh riducono le loro importazioni. Nel suo recente rapporto WASDE, l’USDA ha dichiarato :

“Per quanto riguarda le esportazioni, le maggiori esportazioni statunitensi e australiane sono più che compensate da una riduzione di 550.000 balle per il Brasile e da una riduzione di 400.000 balle per l’India. Il consumo globale previsto per il 2022/23 è di 65.000 balle in più questo mese, poiché un aumento di 500.000 balle per la Cina ha più che compensato il calo in Bangladesh e Turchia “

Previsione del prezzo del cotone

Tabella del cotone di TradingView

Nel mio ultimo articolo sul cotone, ho avvertito che i prezzi continueranno a scendere a causa dell’aumento dell’offerta globale. Questa opinione era corretta in quanto il prezzo è passato a un minimo di $ 79,50. Si è spostato al di sotto della media mobile a 25 giorni.

Sul grafico giornaliero, il prezzo si è spostato al di sotto del lato superiore del canale discendente. Il Relative Strength Index (RSI) ha continuato a scendere. Pertanto, il cotone continuerà probabilmente a scendere mentre i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a 70$.