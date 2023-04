Prezzi della soia previsti con l'aumento delle esportazioni brasiliane

I prezzi della soia sono scesi negli ultimi sette giorni consecutivi a causa delle preoccupazioni per l’aumento delle esportazioni brasiliane. Il prezzo dei semi di soia è sceso a un minimo di 1.443 dollari, il livello più basso dal 27 marzo. Complessivamente, i prezzi sono crollati di oltre il 18% rispetto al livello più alto del 2022.

Balzano le esportazioni brasiliane

I prezzi della soia sono diminuiti negli ultimi mesi, anche se gli esperti prevedono che quest’anno le forniture diminuiranno. Nel suo recente rapporto WASDE, l’USDA ha affermato che l’offerta globale quest’anno sarà caratterizzata da una minore produzione, schiacciamento ed esportazioni.

Si stima che la produzione globale scenderà di 5,5 milioni a 369,6 milioni. Le esportazioni da paesi come Argentina e Uruguay saranno compensate da un balzo delle esportazioni brasiliane.

L’Argentina, che sta attraversando una crisi economica, vedrà la sua produzione diminuire di 6 milioni a 27 milioni di tonnellate. Il Brasile aumenterà la sua produzione di 1 milione di tonnellate a 154 milioni. Il rapporto ha aggiunto :

“Le esportazioni di soia sono diminuite di 0,4 milioni di tonnellate a 168,0 milioni, principalmente a causa delle minori esportazioni per l’Uruguay. Le importazioni sono diminuite per Bangladesh, Egitto e Pakistan e aumentate per l’Argentina. Le scorte finali di soia vengono aumentate in modo frazionato con scorte più elevate per Cina e Brasile”.

Nel frattempo, in Cina, i margini schiacciati sono migliorati a causa dei prezzi relativamente più bassi. Secondo S&P Global, la scorsa settimana il prezzo spot della farina di soia è sceso a 4.400/ton.

Pertanto, a lungo termine, il calo dei prezzi porterà a uno spostamento verso altre colture, che aumenteranno i prezzi della soia. Questo accade perché i semi di soia sono prodotti altamente ciclici. Per ora, tuttavia, l’aumento delle esportazioni brasiliane porterà a prezzi più bassi per un po’.

Analisi tecnica dei prezzi della soia

Grafico dei semi di soia di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che i prezzi della soia hanno registrato un forte trend ribassista nelle ultime settimane. È sceso da un massimo di 1.544 a febbraio a un minimo di 1.445. Quando è sceso, si è spostato al di sotto della media mobile a 50 giorni ed è leggermente al di sopra del supporto chiave a 1.410$.

Il Relative Strength Index (RSI) e il MACD sono scesi. È anche passato al supporto definitivo delle Murrey Math Lines.