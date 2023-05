Rivian vs Mullen Automotive (MULN): qual è il titolo EV migliore?

Le scorte di veicoli elettrici sono crollate nelle ultime settimane mentre continuano le preoccupazioni per il settore. Le azioni Tesla sono crollate di oltre il 25% rispetto al massimo da inizio anno dopo la contrazione dei margini della società. Il prezzo delle azioni Rivian ( NASDAQ: RIVN ) è sceso a un minimo storico, cancellando oltre 140 miliardi di dollari di valore. Allo stesso modo, il titolo MULN è sceso del 97% dal suo massimo storico.

MULN e Rivian stanno affrontando delle sfide

Rivian e Mullen Automotive sono aziende che stanno cercando di diventare attori leader nel settore dei veicoli elettrici. Entrambi competono in un settore che sta ricevendo enormi sussidi dai governi e che dovrebbe valere miliardi di dollari.

Le due società hanno recentemente raggiunto traguardi importanti. Rivian ha già iniziato a vendere i suoi pickup e gli analisti prevedono che le sue entrate raggiungeranno i 4,4 miliardi di dollari nel 2023 e i 76 miliardi di dollari nel 2032. Mullen ha iniziato a spedire i suoi veicoli attraverso una partnership con Randy Automotive.

Tuttavia, stanno anche affrontando sfide esistenziali nelle sue operazioni. Come ho scritto qui , Mullen Automotive ha risorse limitate, che potrebbero vederla dichiarare bancarotta quest’anno. Perché continui a funzionare, i suoi nuovi veicoli devono essere impeccabili. Come abbiamo visto con altre società di veicoli elettrici come Tesla e Rivian, ricorda può essere costoso.

La notizia più recente è che Mullen ha annunciato che acquisirà B. & R. Eckel’s Transport, una società che guadagna 85 milioni di dollari l’anno. In una dichiarazione, la società ha affermato che l’acquisizione l’aiuterà a completare i suoi margini. B&R fornisce 400 propulsori e 950 rimorchi. È difficile vedere le sinergie tra le due società.

Anche Rivian sta affrontando delle sfide, il che spiega perché gli investitori ritengono che non abbia valore. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 12 miliardi contro liquidità e investimenti a breve termine di oltre $ 11 miliardi. Gli analisti ritengono che la società sia un attore di nicchia nel settore dei veicoli elettrici e che dovrà raccogliere almeno 4 miliardi di dollari per raggiungere il suo obiettivo. In una nota, un analista ha dichiarato a Bloomberg :

“Gli investitori sembrano riconoscere che questo è probabilmente un marchio di nicchia per ora, fino a quando non potranno ottenere una maggiore produzione e ottenere margini migliori sulle vendite. Rivian non dovrebbe abbandonare la sua strategia, ma fino a quando i finanziamenti non saranno affrontati, pensiamo che Rivian continuerà a fare trading al valore contabile”.

Rivian vs Mullen: meglio comprare?

Quindi, c’è un acquisto migliore tra Rivian e Mullen Automotive? Credo che le due società non siano per ora buoni investimenti. Per Mullen, la sfida principale è il suo bilancio e le sue prospettive di crescita per il futuro.

Rivian ha fatto buoni progressi avendo un ampio portafoglio ordini e un prodotto popolare. La maggior parte delle persone che guidano i camion Rivian hanno una buona valutazione. Tuttavia, la sfida è il suo consumo di cassa e la necessità di più liquidità man mano che ridimensiona la sua attività.

L’altra sfida chiave è la concorrenza, considerando che Ford e GM stanno costruendo autocarri altrettanto buoni a un prezzo più conveniente. Il camion R1T di punta di Rivian parte da $ 73.000, mentre il popolarissimo camion F1 parte da soli $ 60.000.

Pertanto, in questo caso, credo che Rivian sia un investimento migliore di Mullen, anche se mi aspetto che affronterà delle sfide in futuro.