Gli analisti stanno diventando rialzisti su Bitcoin e altre criptovalute dopo aver testato i massimi di più mesi la scorsa settimana. Bitcoin è rimasto leggermente sotto i 30.000 dollari mentre altre monete più piccole come Hedera Hashgraph e Pepe sono salite. Queste stime rialziste potrebbero avere un esito positivo per altri token come Metacade (MCADE).

Il caso rialzista di Bitcoin

In questo articolo, ho scritto che alcuni analisti ritengono che il prezzo di Bitcoin salirà fino a 185.000$ a lungo termine. Molti di quelli citati nel rapporto ritengono che salirà almeno al massimo storico di 67.000$ nei prossimi mesi.

Questi analisti si basano su diversi motivi per avvalorare la loro ipotesi. Innanzitutto, notano che Bitcoin è diventato un buon bene rifugio mentre la crisi bancaria continua. La First Republic Bank, una società che recentemente valeva miliardi di dollari, ha visto crollare le sue azioni di oltre il 90%. Domenica, banche come JP Morgan, PNC Financial e Citizens hanno presentato offerte per la società.

La crisi bancaria non è ancora finita, secondo Charlie Munger, vice presidente di Berkshire Hathaway. Si aspetta che altre banche falliscano a causa della loro esposizione agli immobili commerciali negli Stati Uniti. Ha detto:

“Il mercato immobiliare non è più come prima. Abbiamo molti immobili destinati a uffici in difficoltà, molti centri commerciali in difficoltà, molte altre proprietà in difficoltà. In molti sono in difficoltà”.

Pertanto, ulteriori crolli nel settore bancario potrebbero significare maggiori opportunità per Bitcoin e altre criptovalute come Ethereum e Metacade.

Altri motivi per essere ottimisti su Bitcoin sono che il dimezzamento potrebbe significare più rialzo per la moneta. Storicamente, Bitcoin tende a salire prima degli halving. Il suo prezzo è sempre stato più alto tra i dimezzamenti. Pertanto, con uno previsto per aprile del prossimo anno, c’è la possibilità che continui a salire.

Il cambio di rotta della Federal Reserve

Nel frattempo, la Federal Reserve potrebbe diventare un catalizzatore positivo per Bitcoin e Metacade. La banca, che si riunirà questa settimana, dovrebbe aumentare i tassi o fare una pausa strategica. Se si verificherà uno dei due casi, significherà che si è raggiunta la fine del ciclo. Storicamente, le criptovalute tendono ad andare bene quando la Fed diventa un po’ accomodante.

Un’altra importante notizia di Bitcoin è che le normative stanno diventando più chiare. La scorsa settimana, il Parlamento europeo ha votato a sostegno del MiCA, il primo regolamento crittografico del blocco. Gli analisti prevedono che questi regolamenti saranno approvati dai parlamenti nazionali entro luglio. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il capo del comitato finanziario della Camera ha affermato che la prima proposta di legge sulle criptovalute sarà presentata nei prossimi mesi.

Metacade verrà quotato su altri exchange

Tutti questi motivi spiegano perché il prezzo di Metacade (MCADE) è andato bene negli ultimi giorni. Secondo TradingView, lunedì mattina MCADE veniva scambiato a 0,027$, molto più alto del minimo della scorsa settimana di 0,022$. Si sta avvicinando al suo massimo storico di 0,034$. Ciò significa che MCADE è balzato del 200% dal suo minimo storico, dandogli una capitalizzazione di mercato di oltre 38 milioni di dollari.

La più grande novità di Metacade è che diversi exchange come MEXC e BitMart hanno elencato il token. Di conseguenza, il volume di MCADE scambiato negli exchange centralizzati si sta lentamente avvicinando a quello scambiato negli exchange decentralizzati. Nelle ultime 24 ore, il volume CEX è stato di 417k di dollari mentre il volume DEX è stato di 623.000 dollari.

Secondo il white paper di Metacade, presto potrebbero esserci altri elenchi CEX. Gli sviluppatori sperano che la crescente popolarità di Metacade e gli imminenti aggiornamenti del prodotto porteranno a una maggiore trazione per il token. Anche il prossimo Metacade AMA fissato per martedì potrebbe spingere il token più in alto.

Metacade è un buon investimento

Ho presentato per la prima volta il caso di Metacade in questo articolo, quando stava avendo la sua vendita di token. Pertanto, la mia previsione era accurata poiché il token ha prosperato dopo essere stato elencato da diversi exchange. Sospetto che il token andrà bene nel corso degli anni con il lancio della piattaforma di gioco e con il boom dell’industria dei videogiochi.

Gli analisti ritengono che questa industria dei videogiochi varrà trilioni di dollari nei prossimi anni. E mentre le piattaforme tradizionali come Axie Infinity lottano, quelle nuove come Metacade fioriranno poiché impareranno dai loro passi falsi.