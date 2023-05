Previsioni del prezzo delle azioni Chegg: sell-off irrazionale tra i rischi di ChatGPT

Il prezzo delle azioni di Chegg ( NYSE: CHGG ) è crollato di oltre il 37% in ore prolungate dopo che la società ha espresso preoccupazione per ChatGPT. Le azioni sono scese a $ 11, che era molto inferiore a dove ha chiuso a $ 17,60. Anche altri titoli di istruzione online come Coursera sono diminuiti.

Grafico azionario Chegg di TradingView

ChatGPT è una minaccia per Chegg?

Chegg ha riportato ottimi risultati lunedì. Il fatturato dell’azienda è stato di 188 milioni di dollari, mentre il numero di utenti è salito a 5,1 milioni. Le sue entrate da abbonamento sono state di $ 168 milioni mentre le sue entrate da competenze sono state di $ 19 milioni mentre i margini lordi sono aumentati.

La società ha un solido bilancio, con oltre 1,2 miliardi di dollari in contanti anche se ha continuato a riacquistare le sue azioni.

Questi numeri forti non hanno avuto un ruolo nell’andamento del prezzo delle azioni Chegg. Il catalizzatore principale è stata una dichiarazione del management sull’impatto che ChatGPT e altri prodotti di intelligenza artificiale generativa stavano avendo sulla sua attività. Il CEO ha detto :

“Nella prima parte dell’anno, non abbiamo riscontrato alcun impatto notevole da parte di ChatGPT sulla crescita del nostro nuovo account e stavamo soddisfacendo le aspettative sulle nuove iscrizioni. Tuttavia, da marzo, abbiamo registrato un aumento significativo dell’interesse degli studenti per ChatGPT. Ora crediamo che stia avendo un impatto sulla crescita dei nostri nuovi clienti”.

Svendita irrazionale

Pertanto, il prezzo delle azioni Chegg è crollato poiché gli investitori ritengono che ChatGPT interromperà completamente la sua attività. Tuttavia, credo che gli investitori, che sono per lo più guidati dalla paura e dall’avidità, tendano a reagire in modo eccessivo ai problemi. È l’avidità che ha contribuito a far salire nettamente il prezzo delle azioni C3.ai all’inizio di quest’anno. Ora, come ho scritto qui , il prezzo delle azioni C3.ai è crollato di oltre il 44% negli ultimi 30 giorni.

Credo che ChatGPT non sostituirà Chegg a causa del fattore umano e del fatto che l’intelligenza artificiale non interromperà le aree chiave dell’istruzione. Ad esempio, Chegg guadagna vendendo eBook a studenti di tutto il mondo. Ora ha oltre 400.000 titoli e un pacchetto di abbonamento che parte da $ 4,99. ChatGPT non lo sostituirà.

https://www.youtube.com/watch?v=fNtCIfgFbCM

Inoltre, l’azienda ha accesso a migliaia di educatori. Ancora una volta, mentre ChatGPT sta facendo un buon lavoro, credo che l’interazione umana nell’istruzione sia importante. Lo abbiamo visto con il fallimento dell’istruzione online durante la pandemia di Covid-19.

Ancora più importante, Chegg ha anche adottato ChatGPT, utilizzando lo strumento CheggMate. Lo strumento combinerà le funzionalità di ChatGPT e le funzionalità avanzate offerte da Chegg.

Pertanto, è probabile che la svendita del prezzo delle azioni Chegg sia stata esagerata. Pertanto, mentre le azioni potrebbero rimanere sotto pressione per un po’, c’è la possibilità che si riprenda quando gli investitori abbracciano la nuova normalità.