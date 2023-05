Mercoledì la Federal Reserve ha rivelato la sua attesissima decisione sui tassi di interesse. La banca ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%, come ampiamente previsto. Questa è la prima volta che i tassi di interesse americani sono saliti sopra il 5% in più di un decennio.

I prezzi dei bitcoin hanno reagito moderatamente alla decisione sui tassi di interesse. La moneta è rimasta in una fase di consolidamento a 28.000$ mentre le azioni americane si sono ritirate dopo che il presidente della Fed ha avvertito che la banca non aveva deliberato di mettere in pausa o tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno. Altre criptovalute sono rimaste relativamente invariate. Quindi, cosa significa questa decisione per Bitcoin e AltSignals (ASI)

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve

La decisione della Federal Reserve di mercoledì era in linea con quanto avevo scritto in questo articolo. L’unica differenza sta nel fatto che l’aumento dei tassi è stato unanime nonostante il crollo di questa settimana della First Republic Bank. Anche altre banche regionali come PacWest e Western Alliance sono sull’orlo del collasso.

Tuttavia, ci sono motivi per essere fiduciosi che la Fed adesso abbia raggiunto la fine del ciclo di rialzi dei tassi. In primo luogo, la banca ora è sotto pressione da parte di un gruppo di politici progressisti convinto che la banca voglia portare a licenziamenti nell’economia. Hanno sostenuto che l’inflazione continuerà a scendere anche quando la Fed deciderà di sospendere i suoi aumenti. Inoltre, tgey dubitava che gli aumenti dei tassi risolvessero le sfide dell’inflazione che l’economia deve affrontare.

In secondo luogo, la Fed non vorrà creare ulteriori fratture nell’economia ora che le banche regionali e le industrie immobiliari sono sull’orlo del fallimento.

In terzo luogo, la Fed stava cercando di prevenire l’esuberanza irrazionale nel mercato finanziario con un tono un po’ aggressivo. Se Powell fosse sembrato accomodante, avremmo visto un ritorno dell’era della pandemia, in cui gli investitori compravano qualsiasi cosa. Di recente, abbiamo visto trader pompare monete meme chiave come Soi e Pepe Coin.

Cosa significa questa decisione per le criptovalute

Allora, le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum andranno bene dopo l’ultima decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve.

Il motivo principale è che la Fed ha ormai raggiunto la fine del suo ciclo di rialzi. Nel mentre che ci abituiamo a una nuova normalità, potremmo vedere cambiare le condizioni del mercato nei prossimi mesi. Storicamente, Bitcoin tende ad andare bene quando la Fed è accomodante.

L’altro motivo è che il settore bancario è ancora in difficoltà, il che porterà a una maggiore domanda di beni rifugio chiave come oro e Bitcoin. BTC è emerso come un bene rifugio migliore dell’oro quest’anno, aumentando di oltre l’80%. Pertanto, se ci saranno le condizioni giuste, potremmo vedere i prezzi di BTC salire.

Inoltre, ci sono sfide nel settore degli immobili commerciali, come ho scritto in questo rapporto . Gli edifici per uffici in città chiave come New York e San Francisco stanno attraversando una delle peggiori contrazioni dei tempi moderni a causa del calo della domanda. Queste sfide potrebbero anche costringere la Fed a cambiare tono.

Perché AltSignals (ASI) è un buon acquisto

AltSignals è destinata a beneficiare di questo cambiamento nel mercato finanziario. Per cominciare, AltSignals è un’azienda che fornisce segnali utilizzabili a migliaia di trader di tutto il mondo.

La piattaforma, che è altamente redditizia, sta ora lavorando per aumentare l’efficienza utilizzando la blockchain e l’intelligenza artificiale tecnologie. L’obiettivo è quello di utilizzare questa tecnologia per rendere la piattaforma più precisa e più facile da usare come puoi leggere in questo white paper.

AltSignals ha ora raccolto più di 696.000$ nella sua prima fase della vendita di token. Gli sviluppatori sperano di raccogliere oltre 1 milione di dollari in questa fase. Successivamente, il prezzo di ogni token è impostato per saltare quando il token passa alla seconda fase.

Come abbiamo visto con Metacade, gli sviluppatori elencheranno quindi il token AltSignals negli exchange chiave, a partire da Uniswap. Lo elencheranno quindi in altri exchange centralizzati come BitMart, Binance e Huobi, il che probabilmente spingerà il token molto più in alto.

La quotazione di AltSignals avverrà in un momento in cui la Fed ha sospeso i suoi tassi di interesse. Di conseguenza, è probabile che il token salga, il che rende saggio acquistare al livello attuale. In effetti, i token elencati più di recente come Arbitrum, Sui, Metacade e Pepe sono tutti balzati bruscamente.

Tuttavia, investire in tutti i token, incluso ASI, è una cosa rischiosa, il che significa che dovresti allocare i tuoi fondi con saggezza. Dovresti evitare di acquistare AltSignals con tutti i tuoi fondi. Invece, dovresti mettere da parte una piccola parte dei tuoi fondi che puoi permetterti di perdere. Puoi acquistare i token AltSignals qui.