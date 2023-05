Analisi USD/CHF: ecco il percorso di minor resistenza

Il tasso di cambio USD/CHF è precipitato al livello più basso dal febbraio 2021 dopo l’ultima decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve. La coppia è passata a un minimo di 0,8817, oltre il 13% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

Decisione sui tassi di interesse della Fed

Le notizie più importanti sull’USD questa settimana è stata la decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In esso, il comitato ha deciso all’unanimità di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%. E nella sua conferenza stampa, Jerome Powell ha escluso qualsiasi taglio dei tassi di interesse quest’anno a causa dell’inflazione vischiosa.

Pertanto, la coppia USD/CHF è scesa poiché gli investitori hanno previsto che la Federal Reserve avesse ormai chiuso con i tassi di interesse. Esiste un motivo per sospendere gli aumenti poiché è chiaro che l’economia americana si sta indebolendo, come evidenziato dai recenti dati economici.

All’inizio di questa settimana, i numeri dell’Institute of Supply Management hanno rivelato che il settore manifatturiero ha continuato a consolidarsi ad aprile. Molti produttori si sono lamentati degli alti costi di gestione e della mancanza di chiarezza sul flusso degli ordini.

Altri numeri hanno mostrato che il mercato del lavoro si stava allentando. Inoltre, il settore immobiliare commerciale sta implodendo mentre i fallimenti bancari quest’anno hanno raggiunto il punto più alto degli ultimi anni. Come ho scritto in questo articolo , diverse banche come Western Alliance e PacWest sono sull’orlo del collasso.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo USD/CHF saranno i prossimi dati sui salari non agricoli (NFP) statunitensi previsti per venerdì. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che i dati mostrino che il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,6% a maggio, poiché l’economia ha aggiunto oltre 180.000 posti di lavoro.

Sebbene questi siano numeri importanti, il loro impatto sull’USD sarà un po’ limitato poiché gli investitori hanno già chiaro cosa aspettarsi dalla Fed. E la Banca nazionale svizzera si riunirà a giugno.

Analisi tecnica USD/CHF

Il prezzo USD/CHF ha registrato una forte svendita negli ultimi mesi. Questo calo ha coinciso con il crollo dell’indice del dollaro USA. Si è spostata al di sotto del livello di supporto chiave a 0,9088, il livello più basso di novembre 2021 e gennaio 2022. È stato anche il livello più basso di febbraio 2023. La coppia rimane al di sotto di tutte le medie mobili.

Pertanto, il percorso di minor resistenza per la coppia è al ribasso, con il livello successivo da tenere d’occhio a 0,8750. Lo stop loss di questo trade sarà a 0,9088.