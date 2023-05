Previsioni del prezzo delle azioni PacWest: ecco perché sta andando a zero

May 4, 2023

May 4, 2023

Il crollo del prezzo delle azioni PacWest ( NASDAQ: PACW ) è continuato questa settimana dopo il crollo e l’acquisizione della First Republic Bank da parte di JP Morgan. Le azioni erano scambiate a $ 6,42, il che significa che è crollato di oltre il 78% dal punto più alto di quest’anno.

Le opzioni strategiche di PacWest

Il prezzo delle azioni PacWest è salito la scorsa settimana dopo che la società ha pubblicato ottimi risultati finanziari. I risultati hanno rivelato che la società aveva iniziato a vedere alcuni afflussi, il che era un segnale di fiducia nella sua attività.

Tuttavia, come ho scritto qui , l’acquisto del titolo all’epoca era rischioso considerando che le sfide nel settore bancario rimanevano. E, utilizzando le lezioni di Credit Suisse, Silicon Valley Bank e Silvergate, c’era un’alta possibilità che il titolo non si sarebbe mai ripreso.

Purtroppo, la situazione è peggiorata negli ultimi giorni in seguito al crollo della First Republic Bank. Molti investitori nelle banche regionali hanno ora iniziato a uscire dalle loro posizioni poiché continuano le preoccupazioni per ulteriori fallimenti bancari. Questo spiega perché l’ ETF KRE è crollato negli ultimi giorni.

Ora, secondo Bloomberg, PacWest sta valutando le sue opzioni strategiche. Queste opzioni includono una vendita della società. Tuttavia, la banca sta lottando per eseguire una vendita della sua attività perché non ci sono abbastanza acquirenti della società poiché la maggior parte degli investitori rimane preoccupata per il settore.

Inoltre, i potenziali acquirenti ritengono che l’attesa del crollo potrebbe ridurre la quantità di denaro che alla fine pagheranno per l’azienda. JP Morgan avrebbe pagato più soldi per First Republic se l’accordo fosse stato annunciato un mese fa.

Purtroppo, siamo stati qui prima. Prima del suo crollo, First Republic Bank stava valutando la possibilità di vendere la sua attività ma non ha trovato acquirenti. Pertanto, la notizia della società che trova opzioni strategiche potrebbe spingere più depositanti a spostare i propri soldi dalla società.

Previsione del prezzo delle azioni PacWest

Alla luce di tutto ciò, credo che il prezzo delle azioni PacWest stia andando a zero a meno che non accada qualcosa di miracoloso nei prossimi giorni. Credo anche che il crollo della banca avverrà durante il fine settimana mentre i deflussi continuano a salire.

Se ciò accadrà, PacWest sarà la quinta banca americana a fallire quest’anno dopo Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic. Inoltre, non sarà la prima banca a fallire poiché mi aspetto che Western Alliance Bancorp lo segua rapidamente.

Pertanto, credo che il prezzo delle azioni PacWest crollerà a zero nei prossimi giorni. Questa situazione può essere evitata solo se la società viene acquisita, il che è altamente improbabile.