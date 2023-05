Giovedì il titolo First Horizon ha aperto in ribasso del 40%: scopri perché

First Horizon Corp ( NYSE:FHN ) ha perso il 40% questa mattina dopo aver abbandonato i piani di fusione con la Toronto-Dominion Bank (TSE:TD).

Dettagli dell’aggiornamento che ha causato l’arresto anomalo del titolo First Horizon

L’accordo da 13,4 miliardi di dollari annunciato per la prima volta lo scorso anno avrebbe potuto fare di TD la sesta banca statunitense per grandezza.

Ma le due banche hanno ora deciso di comune accordo di porre fine all’accordo per mancanza di chiarezza sulla tempistica delle approvazioni regolamentari. Rivelando le prospettive di First Horizon, il suo CEO Bryan Jordan ha dichiarato oggi:

Continueremo a creare slancio. Abbiamo costruito una solida base di capitale; ci offre un’enorme flessibilità. Continueremo a servire i nostri clienti, comunità, clienti e fornire loro valore.

Ad aprile, la banca regionale ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre sostanzialmente in linea con le stime di Street. Le azioni di First Horizon sono ora in calo di circa il 60% per l’anno.

Era legato alle turbolenze in corso nelle banche regionali?

TD Bank pagherà $ 200 milioni in contanti a First Horizon in linea con l’accordo di risoluzione oltre al rimborso della commissione di $ 25 milioni.

Le notizie sul mercato azionario arrivano in un momento in cui le banche regionali sono alle prese con una massiccia contrazione delle valutazioni. Ma su ” Squawk on the Street ” della CNBC, il CEO Jordan ha affermato che lo sviluppo di oggi non era correlato a questo.

Abbiamo lavorato molto bene negli ultimi 14 mesi e lavorato molto duramente per ottenere le approvazioni normative. Prendo per buono che non siamo stati in grado di ottenere una tempistica per l’approvazione e abbiamo raggiunto questo accordo.

A differenza delle azioni First Horizon, giovedì le azioni di TD Bank sono pressoché piatte. Ad aprile, la multinazionale canadese sarebbe diventata il prestatore più corto al mondo ( leggi di più ).