Il prezzo di Metacade (MCADE) ha toccato il suo massimo storico superando il prezzo di 0,045$ mercoledì, con il valore del token che è aumentato gradualmente mentre la spinta all’acquisto è aumentata prima della sua quotazione sull’exchange di criptovalute globale MEXC Global.

Sebbene le prospettive per MCADE rimangano rialziste tra vari fattori di prezzo, il token ha ridotto alcuni dei guadagni dall’ATH. Inoltre, sebbene il prezzo di Metacade sia aumentato di oltre il 113% in termini di guadagni dal suo debutto sugli exchange di criptovalute ad aprile, attualmente viene scambiato a 0,030$ dopo essere sceso nelle ultime 24 ore.

La quotazione su MEXC significa che Metacade continua a raggiungere traguardi importanti

Metacade è uno dei più grandi progetti di gioco per guadagnare nello spazio Game-Fi e la sua quotazione su MEXC, uno dei primi 15 exchange e mercati di criptovalute globali, è un punto culminante della fiducia che il mercato ha nel progetto.

MEXC ha oltre 6 milioni di utenti in 200 paesi e l’elenco di MCADE è impostato per dare al token una maggiore visibilità sul mercato e aumentare la sua liquidità. Ciò avviene poche settimane dopo che Metacade è stato quotato su Uniswap, la piattaforma DEX più grande del mondo, e su BitMart.

Gli esperti di mercato riconoscono che Bitcoin è nelle prime fasi di un nuovo ciclo rialzista. Ciò significa che Metacade che entra nei principali exchange e piattaforme di trading potrebbe aumentare la domanda per il suo token GameFi.

Altre pietre miliari potrebbero essere raggiunte presto, incluso il lancio di Metacade Lite, l’esperienza utente dell’app della sala giochi. Gli utenti avranno una prima esperienza di entrambi i giochi Web2 e Web3 sulla piattaforma, portando l’obiettivo di Metacade di connettere giocatori, sviluppatori e appassionati insieme attraverso l’hub di gioco Web3 definitivo.

Le partnership con gli attori del settore vanno anche oltre gli exchange, con gli sviluppatori di giochi e gli studi una parte fondamentale degli obiettivi dell’ecosistema per il team di Metacade.

Prezzo Metacade tra eventi macroeconomici e notizie

Le criptovalute hanno reagito al rialzo mercoledì dopo le ultime notizie macroeconomiche dagli Stati Uniti, in particolare sull’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense e il commento del presidente Jerome Powell. Con il tasso di interesse della banca centrale ora nella fascia 5,00-5,25%, il risultato principale dell’ultima riunione della Fed è stata la notizia che il ciclo di rialzi potrebbe essere giunto al termine.

La crisi bancaria in corso è anche un fattore da considerare mentre osservi una previsione dei prezzi di Metacade per il 2023 e oltre. Questo perché il caos nel settore, unito all’indebolimento del dollaro USA (USD), potrebbe rafforzare le prospettive di Bitcoin come bene rifugio.

Questo sentiment ha già visto volare le criptovalute, con BTC che ha raggiunto il suo massimo storico intorno a 69.000$ e le altcoin hanno raggiunto nuovi picchi.

Previsione dei prezzi di Metacade: quali sono le prospettive per MCADE?

Il breakout di MCADE dal ranged trading tra 0,022$ e 0,026$ l’ha visto raggiungere il suo massimo storico sopra 0,045$ questa settimana. Tuttavia, gli accordi in cerca di profitto hanno visto i guadagni evaporare quando si è formato il massimo locale per MCADE/USD.

Sul grafico a 4 ore, il prezzo è sceso al di sotto del 50 SMA prima che i rialzisti cercassero di arginare l’azione al ribasso che minaccia di riportare i prezzi all’interno del suddetto intervallo. Mentre l’RSI a 4 ore è a 43, la sua prospettiva inclinata unita al crossover ribassista per l’indicatore MACD suggerisce che i venditori hanno attualmente il controllo.

Il grafico mostra il prezzo di Metacade. Fonte: TradingView

La prospettiva di prezzo a breve termine per Metacade è quindi quella in cui gli acquirenti devono mantenersi al di sopra della media mobile e della precedente linea di supporto trasformata in resistenza. Se la pressione al ribasso si intensifica come suggerito dagli indicatori tecnici, è possibile che i ribassisti tornino a toccare quota 0,022$.

Se il prezzo di Metacade riuscirà a mantenersi al di sopra dei livelli di supporto chiave e l’ambiente macro favorisce un nuovo aumento delle criptovalute, il suo probabile MCADE/USD potrebbe tentare di recuperare l’area di 0,04$. Oltre a ciò, è possibile che il token venga scambiato sopra 0,1$ nei prossimi mesi.

Obiettivi compresi tra 0,5$ e 1$ alla fine del 2023 o nella prima metà del 2024 potrebbero quindi essere sul tavolo se gli investitori che desiderano diversificare i propri portafogli acquistassero il progetto. Il catalizzatore chiave qui sarà l’approccio unico di Metacade al gioco blockchain.