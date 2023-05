Previsione prezzo rame: dinamica domanda, offerta favorevole

May 5, 2023

su May 5, 2023

Il prezzo del rame è rimasto sotto pressione quest’anno nonostante i catalizzatori positivi del settore. Venerdì veniva scambiato a $ 3,87, molto al di sotto del massimo da inizio anno di $ 4,36, ciò significa che il rame è sceso di oltre l’11% rispetto al massimo da inizio anno, il che significa che si è spostato in una zona di correzione.

Domanda e offerta di rame

I prezzi del rame sono stati sotto pressione anche se gli eventi macro favoriscono il metallo. Per prima cosa, la domanda di rame è ancora a un livello elevato mentre il settore manifatturiero globale si riprende.

I governi degli Stati Uniti e di altri paesi cambieranno radicalmente il loro mix energetico nei prossimi anni. Ciò è in parte dovuto al fatto che molti di questi paesi dispongono di un’infrastruttura obsoleta che deve essere aggiornata. Inoltre, stanno investendo in energia pulita, che avrà bisogno del rame per avere successo.

Inoltre, il rame è sempre più richiesto nei veicoli elettrici, che ora stanno guadagnando quote di mercato in tutto il mondo. I veicoli elettrici hanno più parti in rame rispetto ai motori a combustione interna (ICE). Pertanto, è chiaro che la domanda di rame rimarrà lì.

D’altra parte, le nuove miniere di rame non vengono trovate a un ritmo più veloce. La maggior parte delle miniere esistenti oggi in luoghi come il Perù, il Cile e la Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono vecchie. Pertanto, è probabile che l’offerta non tenga il passo con la domanda nei prossimi anni. Gli analisti prevedono che il divario tra domanda e offerta sarà di circa 6 milioni di tonnellate nel prossimo decennio. Un analista ha dichiarato a Bloomberg :

“Non c’è modo di fornire la quantità di rame nei prossimi 10 anni per guidare la transizione energetica e l’azzeramento delle emissioni di carbonio. Non s쳭erà. Semplicemente non ci sono abbastanza depositi di rame trovati o sviluppati.

Un altro rischio che sta danneggiando le forniture di rame è che i governi si sono concentrati maggiormente sulle questioni ambientali. Di conseguenza, il periodo medio di identificazione, ottenimento delle approvazioni e sviluppo di una nuova miniera è di dieci anni.

Previsione del prezzo del rame

Grafico del rame di TradigView

Sul grafico 4H, vediamo che il prezzo del rame ha avuto una tendenza al ribasso nelle ultime settimane. Quando è sceso, il metallo ha trovato un forte supporto a 3,82$, dove non è riuscito a scendere al di sotto il 27 aprile e il 16 marzo. Ha anche formato un altro piccolo pattern a doppio minimo. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista.

Pertanto, mentre la tendenza generale è ribassista, sospetto che il rame abbia ora toccato il fondo e che riprenderà la tendenza rialzista a breve termine. A lungo termine, gli investitori di rame dovrebbero fare bene mentre il metallo entra in deficit.