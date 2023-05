USD/DKK: la corona danese è sull'orlo di un breakout rialzista

La corona danese ha continuato a salire lunedì anche dopo i dati relativamente deboli sulla produzione industriale. La coppia USD/DKK è scesa a un minimo di 6,73, il livello più basso dall’aprile 2022. È crollata di oltre il 13,50% rispetto al livello più alto del 2022.

Produzione industriale danese

Il tasso di cambio USD/DKK è stato sotto pressione poiché l’indice del dollaro statunitense (DXY) ha continuato a scendere. Venerdì, la banca centrale danese ha aumentato i tassi di interesse dal 2,65% al 2,85% nel tentativo di soddisfare l’aumento dei tassi della Banca centrale europea (BCE).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Questo aumento dei tassi significa che la banca centrale ha ora aumentato i tassi in tutte le ultime sette riunioni. In una dichiarazione, gli analisti di Nordea hanno scritto che :

“La pressione per una corona danese più forte potrebbe facilmente riemergere costringendo la banca centrale a fare più interventi e possibilmente anche ad allargare ulteriormente lo spread dei tassi di interesse all’area euro”.

La decisione della banca centrale è arrivata due giorni dopo che la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%. Nella sua dichiarazione, Jerome Powell non ha escluso ulteriori inasprimenti nei prossimi mesi.

Anche la coppia USD/DKK si è ritirata dopo i numeri relativamente deboli della produzione industriale danese. Secondo l’agenzia di statistica, la produzione industriale è scesa del 2,3% ad aprile dopo essere cresciuta del 5,1% a marzo. La produzione industriale era crollata del 7,6% a febbraio.

Le prossime notizie chiave sull’USD/DKK arriveranno dagli Stati Uniti, che pubblicheranno gli ultimi dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI). Gli economisti ritengono che l’inflazione del paese sia leggermente diminuita ad aprile, poiché i prezzi della benzina sono diminuiti.

Analisi tecnica USD/DKK

Grafico USD/DKK di TradingView

Sul grafico giornaliero, vediamo che il tasso di cambio USD/DKK ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi giorni. È riuscito a passare al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. La coppia è anche scesa al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni.

Ancora più importante, si trova a un livello di supporto importante, che è il punto più basso del 6 febbraio. Pertanto, è probabile che la coppia subisca un breakout ribassista poiché i venditori mirano al prossimo punto di supporto chiave a 6,60. Una mossa al di sopra del punto di resistenza a 6,9 invaliderà la visione ribassista.