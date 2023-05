Mentre le azioni di Luckin Coffee scendono, è sicuro acquistare il calo?

Il titolo Luckin Coffee si è spostato lateralmente di recente mentre il recente slancio rialzista è svanito. Le azioni LKNCY erano scambiate a $ 22,54, pochi punti al di sotto del massimo da inizio anno di $ 32,12. Tuttavia, a lungo termine, le azioni sono aumentate di oltre il 355% rispetto al livello più basso del 2022.

La crescita di Starbucks in Cina continua

Luckin Coffee è una delle più grandi catene di ristoranti del mondo. L’azienda mira a replicare il successo di Starbucks nel mercato cinese. Sta raggiungendo questo obiettivo, come testimoniano gli ultimi risultati finanziari.

I risultati hanno mostrato che le entrate dell’azienda sono aumentate dell’84% rispetto allo stesso trimestre del 2022. Nello stesso periodo, il numero medio di clienti che effettuano transazioni è aumentato dell’84% a 29,5 milioni. Ciò è accaduto quando Starbucks ha aperto 1.137 nuovi negozi netti a 9.351 negozi. La maggior parte di questi negozi è gestita autonomamente, mentre oltre 3.000 di essi sono gestiti tramite partnership.

Luckin Coffee si sta espandendo anche a livello internazionale. Nel primo trimestre l’azienda ha aperto i suoi primi due negozi a Singapore, città molto popolare tra i cinesi. Credo che l’azienda continuerà a crescere mentre continua la crescita economica della Cina. Mentre Starbucks ha una quota di mercato buona e in crescita in Cina, lo spazio è abbastanza ampio per più aziende come Starbucks.

Inoltre, Luckin Coffee ha un bilancio sano senza debiti materiali e oltre 4,4 miliardi di RMB in contanti e investimenti a breve termine. Ha anche una liquidità illimitata di oltre $ 638 milioni. Pertanto, investire in Luckin Coffee è una scommessa che l’azienda continuerà ad andare bene.

Inoltre, l’azienda beneficerà probabilmente delle tendenze nel mercato del caffè. I prezzi del caffè sono crollati di oltre il 28% rispetto al livello più alto del 2022. Ciò significa che l’azienda continuerà ad aumentare i propri margini. Il principale rischio per l’azienda è che molti investitori sono ancora preoccupati per i suoi standard contabili e per il fatto che sia negoziato fuori borsa.

Previsioni del prezzo delle azioni Luckin Coffee

Grafico Luckin Coffee di TradingView

Il prezzo delle azioni LKNCY è sceso nelle ultime settimane. In questo periodo ha formato un canale discendente mostrato in nero. Questo canale assomiglia a un modello a cuneo discendente, che di solito è un segno rialzista. Sul lato negativo, le azioni si sono spostate al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni.

Pertanto, sospetto che le azioni scenderanno e testeranno nuovamente il supporto a 17,98$ (massimo di settembre 2021) per poi riprendere il trend rialzista. In tal caso, le azioni probabilmente testeranno nuovamente il massimo da inizio anno di $ 32.