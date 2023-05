La Banca d'Inghilterra aumenterà i tassi di interesse per la dodicesima volta, mentre la recessione nel Regno Unito incombe

May 10, 2023

su May 10, 2023

Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Un’altra settimana, un altro aumento dei tassi di interesse. Questo sembra essere il caso di giovedì, mentre la Banca d’Inghilterra si prepara a quello che il mercato prevede essere il dodicesimo aumento consecutivo dei tassi di interesse.

Annullando le probabilità dai prezzi dei futures, c’è un’opinione quasi del 100% nei mercati che è in arrivo un aumento di 25 punti base. Ciò porterebbe il tasso dal 4,25% al 4,5%, l’ultimo balzo in quello che è stato il ciclo di rialzi più veloce della storia.

La Banca d’Inghilterra si sente forzata. L’inflazione è esplosa a livello globale nell’ultimo anno, tuttavia nel Regno Unito si sta rivelando particolarmente nefasta. Il mese scorso il paese ha rivelato che l’inflazione era ancora a due cifre, tra le più alte dell’Europa occidentale.

Mentre l’inflazione ha raggiunto il picco e ha iniziato a scendere in altre parti del continente, il Regno Unito sta ancora superando di cinque volte il tasso obiettivo del 2%, con la traiettoria che deve ancora spostarsi verso il basso.

L’inflazione core si rifiuta di scendere

Di grave preoccupazione per la Banca d’Inghilterra sarà anche la persistenza dell’inflazione core. Questa è la metrica che si ottiene quando gli elementi volatili di cibo, energia, alcol e tabacco vengono eliminati. Tradizionalmente, è spesso quello su cui si concentrano i responsabili politici, in quanto i suddetti elementi sono più sensibili a fattori esterni, con l’inflazione core più matura per essere domata dalla politica monetaria. Nel caso del Regno Unito, tuttavia, non c’è stata alcuna tregua.

La Banca d’Inghilterra si trova di fronte alla stessa situazione delle banche centrali di tutto il mondo: l’aumento dei tassi è necessario per ridurre l’inflazione, ma un aumento eccessivo rischia di far precipitare l’economia in recessione.

In Gran Bretagna, questa corda tesa è particolarmente difficile da camminare in punta di piedi. Il FMI ha previsto all’inizio di quest’anno che il Regno Unito sarebbe stata l’unica economia avanzata ad entrare in recessione nel 2023.

Negli Stati Uniti, i mercati si stanno muovendo verso l’aspettativa che i rialzi siano ormai passati, mentre i dati economici sono molto più forti e l’inflazione domata in misura molto maggiore rispetto alla Gran Bretagna. Anche con l’aspettativa della Banca d’Inghilterra che l’inflazione nel Regno Unito scenderà entro la fine dell’anno, il tasso target del 2% sembra molto lontano e la traiettoria contrastante è evidente quando si confrontano i tassi di inflazione di entrambe le nazioni.

Quale futuro per il Regno Unito?

Nonostante l’apparente cupezza della situazione, i dati economici hanno almeno retto meglio di quanto anticipato qualche mese fa. Il calo dei prezzi del gas ha allentato la pressione sul Regno Unito, mentre il mercato del lavoro è rimasto finora resiliente.

Tuttavia, i dati più recenti sul PIL di febbraio sono stati piatti, rispetto allo 0,1% previsto, mentre l’elefante nella stanza è che gli effetti della politica monetaria sono spesso ritardati: gli aumenti dei tassi sono stati estremi e questo filtrerà tra non molto. Sebbene l’immagine possa apparire più luminosa rispetto a quella di qualche mese fa, i tempi sono ancora molto duri in Gran Bretagna.

Sono inoltre in corso azioni di sciopero in molte delle principali aree del mercato del lavoro, che potrebbero avere un impatto sulla prossima serie di numeri del PIL. E mentre gli Stati Uniti e l’Europa sperano che la fine dei rialzi dei tassi sia qui, il Regno Unito non ne è così sicuro.

Dopo l’imminente rialzo di 25 punti base di giovedì, potrebbe essercene ancora dell’altro che, ancora una volta, risucchierà liquidità dal sistema e metterà sotto ulteriore pressione un’economia già scricchiolante.

Con un’economia stagnante che lotta per crescere oltre i livelli pre-COVID, azioni di sciopero dilaganti nel mercato del lavoro, inflazione ancora a due cifre e un altro aumento dei tassi in arrivo, i politici nel Regno Unito affrontano una battaglia incredibilmente dura per guidare la nazione attraverso questo senza una recessione punitiva.