Inflazione nel Regno Unito ora tra le più alte d'Europa: crisi del costo della vita

Ho scritto molti rapporti sull’economia del Regno Unito negli ultimi mesi. È stata una corsa sfrenata per la nazione, nientemeno che lo scorso ottobre, quando il bilancio disastroso dell’ex primo ministro Lizz Truss ha quasi mandato in bancarotta il paese (un’immersione profonda in quella debacle qui ).

Eppure, mentre il resto del mondo ha almeno fatto progressi, sembra che il Regno Unito sia ancora impantanato in un pantano economico. Nulla è più evidente di ciò del tasso di inflazione, che è ancora ostinatamente a due cifre.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Con il numero di inflazione di marzo che arriva al 10,1%, la crisi del costo della vita si rifiuta di allentarsi.

La parola crisi è spudoratamente abusata in economia, ma non fraintendetemi, la crisi del costo della vita nel Regno Unito è esattamente questo.

È peggiorato rispetto ad altri paesi in Europa. Mentre la regione è stata scossa dall’inflazione lo scorso anno, attraverso una combinazione di guerra in Ucraina, liquidità iniettata durante la pandemia e problemi della catena di approvvigionamento, gli aumenti dei prezzi sono diminuiti negli ultimi mesi per la maggior parte delle nazioni.

Non per il Regno Unito, invece, che è ancora in doppia cifra e ora tra i peggiori dell’Europa occidentale.

L’inflazione non punisce allo stesso modo

Huw Pill, capo economista della Banca d’Inghilterra, ha detto la scorsa settimana che il Regno Unito “deve accettare di stare peggio”, un commento che ha comprensibilmente colpito un nervo scoperto per gran parte della popolazione.

“Non devi essere un grande economista per capire che se ciò che stai acquistando è aumentato rispetto a ciò che stai vendendo, starai peggio”, ha detto, riferendosi all’impatto dell’aumento costi energetici, con il Regno Unito un grande importatore di gas naturale.

Per alcuni, la situazione è peggiore di quanto trasmettano le cifre, con molti che denunciano che l’impatto sul terreno è di gran lunga peggiore delle misure ufficiali. Questo va al nocciolo della questione, e di ciò di cui ho scritto così ampiamente nell’ultimo anno: l’inflazione è un problema così pernicioso perché colpisce i poveri più dei ricchi.

Quelli in fondo non hanno risorse per proteggersi. Mentre le attività rischiose sono diminuite nel corso del 2022, il boom dei prezzi della pandemia ha registrato guadagni fulminei. Non solo, ma il FTSE 100 con sede nel Regno Unito è vicino ai massimi storici (approfondimento su questo qui ). Una sterlina indebolita (il 75% dei ricavi proviene dall’estero) e l’aumento dei prezzi dell’energia (l’indice è pesante per le materie prime e manca di titoli tecnologici) sono stati gentili.

I proprietari di beni sono stati quindi isolati dagli aumenti dei prezzi negli ultimi anni, mentre spendono anche una parte inferiore del loro reddito in articoli come cibo ed energia, che sono stati particolarmente punitivi. Poi c’è l’alloggio. Anche con una certa morbidezza nell’ultimo trimestre, negli ultimi anni le abitazioni sono andate a rotoli, ampliando il divario tra affittuari e proprietari di case.

L’IPC ha criticato una misura dell’inflazione

C’è anche il problema della misurazione stessa, CPI, che alcuni ritengono essere fuorviante.

Ho scritto un pezzo su questo dibattitol’anno scorso. In breve, il CPI viene calcolato valutando il prezzo di un paniere di beni e servizi da un periodo all’altro. Ciò significa che misura l’erosione del potere d’acquisto di un dollaro (o sterlina in questo caso), anziché di una persona. Gli individui ad alto reddito spendono di più, il che significa che hanno un peso maggiore sull’indice.

Pertanto, ogni dollaro esprime un voto, invece di ogni persona, e questo può contribuire alla sensazione che l’indice non sia rappresentativo per determinati dati demografici.

Un esempio di una misura alternativa è tramite la società Truflation, che afferma di richiedere “milioni di punti dati” rispetto all’approccio dell’Office for National Statistics del Regno Unito, che ha utilizzato solo “centinaia di migliaia”.

Attualmente ha il tasso di inflazione nel Regno Unito al 15,5%, ben al di sopra del 10,1% ufficiale.

“La più grande influenza (sulla differenza nelle cifre dell’inflazione) è la categoria degli alloggi. Questo è dove il nostro numero è a un livello superiore rispetto all’ONS, ed è perché i nostri dati includono i rimborsi del mutuo. Negli ultimi mesi la categoria dell’edilizia abitativa ha registrato un raffreddamento in termini di tasso di aumento rispetto a un anno fa”, ha affermato Oliver Rust, Head of Product.

Quale futuro per il Regno Unito?

Qualunque sia il modo in cui lo fai oscillare, l’inflazione è straordinariamente alta e molti nel Regno Unito stanno soffrendo.

Sul lato positivo, finalmente sembra che le cose stiano almeno iniziando a stabilizzarsi. L’inflazione è ancora alta, ma c’è un crescente ottimismo sul fatto che almeno possa aver raggiunto il picco e che presto seguirà il resto dell’Europa nella discesa. Detto questo, il tasso è così lontano dall’obiettivo convenzionale del 2% delle banche centrali che i tempi difficili non se ne andranno presto.

Sul fronte politico, Rishi Sunak è al lavoro ormai da sei mesi, con il caos dei 49 giorni di regno di Lizz Truss e il budget catastrofico finalmente nel retrovisore. Le cose sono almeno un po’ più stabili, e il resto dell’Europa, così come gli Stati Uniti, hanno avuto un trimestre relativamente positivo se si guarda alla maggior parte delle metriche economiche.

Eppure il Regno Unito non fa più parte dell’UE e sta subendo il peso maggiore di andare contro il blocco e gli Stati Uniti individualmente. È una grande economia, ma neanche lontanamente potente come gli Stati Uniti, e ha sentito la stretta mentre si adattava a un mondo post-Brexit.

La crisi energetica, con il Regno Unito come importante importatore, l’ha colpita duramente, ed è diventato estremamente chiaro che la decisione del Regno Unito di abbandonare l’Europa è stata, almeno in termini economici, una battuta d’arresto enorme. Andando avanti, le cose possono solo migliorare, mentre la nazione si agita cercando di trovare il suo posto nel nuovo ordine economico. Ma la soluzione non è facile e non sarà rapida.