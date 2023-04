Il 2022 è stato un anno infernale per gli investitori nel mercato azionario.

Gli asset di rischio hanno riportato il loro anno peggiore dal grande crollo finanziario del 2008, quando l’inflazione è aumentata in modo aggressivo e ha costretto le banche centrali al ciclo di rialzo dei tassi di interesse più rapido mai registrato di recente.

E mentre il 2023 ha portato un po’ di tregua, poiché il mercato si aspetta che forse i tassi di interesse diminuiranno prima del previsto, gli investitori si stanno ancora leccando le ferite, tale è stata la portata del ritiro lo scorso anno.

Ma non tutto è stato saccheggiato. Ci sono state sacche di rifugio per gli investitori in mezzo alla follia. Uno di questi è stato l’indice FTSE 100.

L’indice britannico è all’interno del 4,6% del suo massimo storico, che ha toccato nel febbraio di quest’anno.

La presentazione della sua performance nel 2022 rispetto a una selezione di altri indici azionari evidenzia l’entità della sua sovraperformance.

È stato l’unico indice a generare un rendimento positivo per gli investitori, poiché praticamente tutti gli altri principali indici azionari sono diminuiti in modo massiccio, sia per quanto riguarda la politica monetaria restrittiva, sia per la guerra russa in Ucraina, nonché per i persistenti effetti del COVID (soprattutto in Cina).

Perché il FTSE ha raggiunto un massimo storico?

Quindi, in che modo l’indice FTSE 100 ha raggiunto il massimo storico questo febbraio?

Beh, certamente non può dipendere dall’andamento dell’economia britannica. A febbraio, il FMI ha previsto che il Regno Unito sarebbe stata l’unica economia avanzata a contrarsi nel 2023.

Il paese ha lottato economicamente dopo la Brexit. Ho scritto un approfondimento sullo stato della difficile situazione della nazione lo scorso ottobre, ma è stato molto difficile per il Regno Unito.

Forse il 2022 può essere riassunto dal disastroso governo di 49 giorni del primo ministro Lizz Truss, che è stata costretto ad andarsene dopo aver quasi mandato in bancarotta il paese a causa di un budget sfortunato. La Banca d’Inghilterra alla fine è intervenuta come acquirente di ultima istanza per arginare una crisi pensionistica in piena regola.

E così il Regno Unito ha avuto tre primi ministri e due monarchi in sette settimane, il tutto combattendo una massiccia crisi del costo della vita – anche oggi, l’inflazione rimane al 10,4%, in aumento di 30 punti base rispetto al mese scorso.

In breve, no, l’economia del Regno Unito non sta decisamente andando bene.

La crisi energetica e i prezzi delle materie prime alimentano i guadagni del FTSE 100

Mentre la crisi energetica ha causato grossi problemi all’economia in generale, il vantaggio dei prezzi del petrolio e dell’energia ha spinto verso il basso i prezzi per gli azionisti, alimentando il robusto rendimento del FTSE 100.

Compagnie petrolifere come BP e Shell hanno registrato guadagni eccezionali, poiché nonostante il cupo contesto dietro l’aumento dei prezzi del petrolio, le tasche degli investitori erano piene come mai prima d’ora.

L’indice è stato anche potenziato dalle materie prime, il cui prezzo è notevolmente aumentato a causa dei limiti di offerta e della transizione della Cina da zero-COVID alla piena riapertura.

Con i profitti che crescono a dismisura a causa di questi fattori, i prezzi delle azioni sono saliti alle stelle, anche se sembra controintuitivo rispetto alla lenta economia britannica.

Il FTSE 100 manca anche di società tecnologiche. Può quasi essere visto come il boom degli indici, con meno tipi della Silicon Valley e più società della vecchia scuola come petrolio, miniere, tabacco e banche.

E non c’era settore peggiore della tecnologia lo scorso anno, poiché l’area è particolarmente sensibile all’aumento dei tassi di interesse.

Sterlina debole e guadagni multinazionali

Poi c’è la questione della provenienza dei profitti. Circa il 75% delle entrate delle società FTSE 100 deriva dall’estero.

Questo non solo significa che le prospettive delle aziende sono meno legate al destino del Regno Unito, ma hanno anche ricevuto un enorme vantaggio dal deprezzamento così pesante della sterlina nei confronti dell’euro (USD/GBP).

Sebbene si sia ripresa un po’ da ottobre, per la maggior parte del 2022 la sterlina è stata schiacciata dalla sua controparte americana.

Per concludere, la composizione dell’FTSE 100 è piuttosto unica in quanto è più sensibile ai prezzi delle materie prime e al reddito di origine estera, il che significa che il 2022 è stato una tempesta perfetta per esso poiché i prezzi delle materie prime sono aumentati vertiginosamente e la sterlina si è deprezzata.

Il modo migliore per indicarlo è confrontare la performance del FTSE 100 con il FTSE 250, che è l’altro indice del Regno Unito, ma comprende le prime 250 società per capitalizzazione di mercato piuttosto che le prime 100 società.

La differenza di performance tra i due indici è stata la maggiore dagli anni ’80, con il FTSE 250 più sensibile alla società britannica e in calo del 19,7% rispetto al guadagno del 4,7% del FTSE 100.

È stata la prima volta che il FTSE 100 ha sovraperformato il FTSE 250 dal 2018.