Li Auto vs Nio: uno è di gran lunga un titolo di veicoli elettrici cinese migliore da acquistare

May 11, 2023

su May 11, 2023

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Li Auto (NASDAQ: LI) e Nio (NASDAQ: Nio) sono le principali società cinesi di veicoli elettrici con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 27 miliardi e $ 13 miliardi, rispettivamente. Le due società producono e vendono auto premium principalmente nel mercato cinese. Mentre Nio è il più noto dei due, questo articolo spiegherà perché Li Auto è un investimento migliore.

Li Auto contro Nio

Una delle principali notizie sui veicoli elettrici di questa settimana sono stati gli ultimi risultati non certificati di Li Auto. I risultati hanno mostrato che la società ha consegnato 52.584 veicoli nel primo trimestre dell’anno. Si tratta di un aumento del 65,2% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Di conseguenza, le entrate dell’azienda sono balzate a 2,7 miliardi di dollari, con un aumento del 95,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. A differenza di altri veicoli elettrici come Tesla che stanno tagliando i prezzi, Li Auto ha attribuito i maggiori ricavi a prezzi e volumi più elevati.

Li Auto ha anche potenziato la sua forward guidance. Ora prevede che le sue consegne saranno comprese tra 76.000 e 81.000. Inoltre, vede entrate comprese tra $ 3,53 miliardi e $ 3,77 miliardi. Il comunicato ha aggiunto :

“Questa prospettiva aziendale presuppone condizioni macroeconomiche favorevoli, nessuna interruzione significativa nella catena di fornitura e riflette la visione attuale e preliminare dell’azienda sulla sua situazione aziendale e sulle condizioni del mercato, che è soggetta a modifiche”.

Pertanto, in questo caso, Li Auto sembra un’azienda migliore di Nio a causa della sua crescita più rapida nel mercato premium e del fatto che ha raggiunto la redditività. Gli analisti prevedono che le entrate della società per l’anno saranno di 13,60 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione sarà di 34 centesimi. Nio, d’altra parte, dovrebbe raggiungere il pareggio nel 2026.

La redditività di Li Auto le dà la scala di cui ha bisogno per espandersi a livello internazionale in futuro. Inoltre, Li Auto ha un margine lordo più elevato del 19% rispetto al 10,53% di Nio. Genera anche entrate per dipendente più elevate rispetto a Nio e ha un bilancio migliore.

Previsione del prezzo delle azioni Li Auto

Grafico Li Auto di TradingView

Anche i tecnici di Li Auto sono di supporto. Come mostrato sopra, le azioni sono riuscite a superare il punto di resistenza chiave a $ 27,33 dopo aver pubblicato i risultati finanziari. Questo è stato un livello importante poiché è stato il punto più alto del 1° febbraio. Le azioni sono anche passate al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA).

Pertanto, sospetto che le azioni continueranno a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo livello psicologico a 35$. Un calo sotto il supporto a 27$ invaliderà la visione rialzista.