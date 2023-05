Linda Yaccarino si dimette da NBCUniversal: è lei il nuovo CEO di Twitter?

May 12, 2023

Linda Yaccarino si è dimessa dal suo ruolo di Head of Global Advertising presso NBCUniversal con effetto immediato.

Rapporto: Yaccarino assumerà la carica di CEO di Twitter

Quella notizia sul mercato azionario arriva solo un giorno dopo che Elon Musk ha confermato in un tweet di aver finalmente assunto un nuovo amministratore delegato per Twitter, come riportato qui da Invezz.

Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/Twitter. Inizierà tra ~6 settimane.

Sebbene non abbia nominato la donna misteriosa, Julia Boorstin della CNBC ha appena riferito, citando fonti, che Yaccarino era in trattative avanzate per assumere il ruolo di primo piano su Twitter.

Musk ha anche detto ieri che rimarrà con il social network come presidente esecutivo e CTO. Le azioni di Tesla Inc sono in verde questa mattina dopo il suo annuncio.

Cosa la rende adatta a guidare Twitter Inc?

Elon Musk ha acquistato Twitter lo scorso anno per circa 44 miliardi di dollari. Sotto la sua guida, la piattaforma ha subito un duro colpo per la sua attività pubblicitaria principale.

A tal fine, Yaccarino potrebbe essere perfetto come top boss, considerando la ricchezza di connessioni che ha con i migliori dirigenti di marketing e pubblicità.

Sempre venerdì, NBCUniversal ha nominato Mark Marshall, il suo presidente delle vendite pubblicitarie, come presidente ad interim della pubblicità e delle partnership con i clienti. Il mese scorso, NBCUniversal ha estromesso Jeff Shell dalla carica di amministratore delegato a seguito di denunce di molestie sessuali da parte di un dipendente.

Le azioni della società madre di NBCUniversal Comcast Corporation ( NASDAQ: CMCSA ) sono leggermente diminuite venerdì.