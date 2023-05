Previsioni sui prezzi del grano in vista della stagione del raccolto in Russia

May 12, 2023

Il prezzo del grano ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi, poiché gli investitori reagiscono alle mutevoli dinamiche della domanda e dell’offerta. Il grano veniva scambiato a $ 620, che era vicino al livello più basso dal luglio 2021. È sceso di oltre il 52% al di sotto del livello più alto nel 2022.

Abbondanti scorte di grano

Il motivo principale per cui i prezzi del grano stanno diminuendo è che il mondo è seduto su abbondanti scorte poiché l’iniziativa del Mar Nero regge abbastanza bene. Ciò significa che l’Ucraina e la Russia stanno esportando notevoli quantità di grano anche mentre la guerra infuria.

In una dichiarazione, il Chief Investment Officer di Teucrium Trading ha affermato che la Russia sta beneficiando più dell’Ucraina con l’accordo. Ha detto che la Russia esporta quattro staia di grano per ogni staio venduto dall’Ucraina.

Allo stesso tempo, la Russia ha scorte di grano significativamente più elevate rispetto a prima. Le scorte si attestano a circa l’80% in più rispetto alla media quinquennale. Ciò è degno di nota poiché il prossimo raccolto in Russia inizierà nelle prossime settimane. Il grano russo registra i prezzi più bassi in Europa.

Il più recente rapporto WASDE ha richiesto maggiori forniture di grano e un ridotto consumo domestico negli Stati Uniti. Si prevede che le forniture negli Stati Uniti aumenteranno di 5 milioni di bushel. Il rapporto ha aggiunto :

“Le prospettive globali del grano per il 2022/23 prevedono un aumento delle forniture, un aumento dei consumi e una riduzione del commercio e delle scorte. Le forniture sono aumentate di 0,7 milioni di tonnellate a 1.061,1 milioni, principalmente grazie all’aumento delle scorte iniziali per la Siria e all’aumento della produzione per l’Etiopia. Il consumo globale è aumentato di 2,9 milioni di tonnellate a 796,1 milioni”.

Previsione del prezzo del grano

Sul grafico giornaliero, vediamo che i prezzi del grano hanno registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Di conseguenza, il grano rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni. Più di recente, il prezzo del grano è sceso al di sotto dell’importante livello di supporto di 720 dollari, il livello più basso dal dicembre dello scorso anno.

Il MACD si è spostato al di sotto del punto neutro zero mentre il Relative Strength Index (RSI) è inferiore a 30. Pertanto, come ho scritto in questoarticolo , sospetto che i prezzi del grano continueranno a scendere nelle prossime settimane mentre i venditori puntano al supporto chiave a $ 550.

A lungo termine, tuttavia, credo che i problemi del cambiamento climatico contribuiranno a far salire i prezzi del grano mentre la crescita della popolazione converge con il calo dei raccolti.