Analisi USD/TRY: quale futuro per la vulnerabile lira turca?

La lira turca è rimasta in una calma inquieta lunedì mentre il conteggio dei voti nelle ultime elezioni è continuato. Il tasso di cambio USD/TRY è stato scambiato a 19,60, dove è stato negli ultimi giorni. Questo prezzo è di pochi punti al di sotto del massimo storico di 19,75.

Sondaggi Erdogan vs Kilicdaroglu

Le più grandi notizie sul forex lunedì è in corso il conteggio dei voti in Turchia. Secondo i resoconti dei media, i numeri preliminari mostrano che il paese probabilmente passerà al ballottaggio perché Erdogan e Kilicdaroglu non hanno ottenuto il 50% dei voti.

La CNN riferisce che Erdogan è in testa con il 49,35% dei voti rispetto al 45% di Kilicdaroglu. In una dichiarazione, Kilicdaroglu ha affermato che si aspetta di vincere le elezioni con il 50%, mentre Kilicdaroglu crede che vincerà il ballottaggio.

La performance della coppia USD/TRY implica che i trader credono che Erdogan estenderà il suo dominio ventennale. Se ciò accade, significa che la lira turca continuerà a crollare a causa della mancanza di indipendenza della banca centrale del paese.

La lira turca è crollata di oltre l’880% da quando Erdogan è diventato presidente nel 2014. In tutto, è scesa di oltre il 1.200% dal 2002, rendendola una delle valute con le peggiori performance al mondo.

Pertanto, se Erdogan vince ancora, questa tendenza al ribasso probabilmente continuerà poiché manterrà lo status quo presso la banca centrale. Se ci sarà un ballottaggio, si terrà il 28 maggio e porterà a un maggiore consolidamento della lira turca.

Previsioni USD/TRY

Grafico USD/TRY di TradingView

La lira turca è stata in un intervallo ristretto negli ultimi mesi. Più di recente, la coppia USD/TRY ha tenuto duro vicino al massimo storico di 19,83. Sul grafico giornaliero, la coppia si è spostata leggermente al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA). Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) è passato a un livello estremamente ipercomprato a quasi 100.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire a causa del vantaggio di Erdogan nei sondaggi. Come ho scritto in questo articolo venerdì, la coppia salirà probabilmente sopra i 20 nei prossimi giorni se Erdogan vince. E questi risultati mostrano che potrebbe.