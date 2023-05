Paul Tudor Jones afferma che le azioni finiranno l'anno in rialzo: ecco perché

Paul Tudor Jones, un miliardario gestore di hedge fund e commerciante veterano, ha previsto che le azioni chiuderanno l’anno in rialzo.

L’investitore ha notato questa prospettiva attraverso i commenti che ha fatto durante un’intervista con “Squawk Box” della CNBC lunedì.

Paul Tudor Jones spiega perché le azioni aumenteranno: la Fed ha smesso di alzare i tassi

Secondo lui, è probabile che il mercato azionario veda un rialzo nella seconda metà dell’anno e si concluda fortemente perché la Federal Reserve americana ha “finito” alzando i tassi di interesse.

Il percorso della Fed verso tassi più elevati era stato informato dalla necessità di combattere l’aumento dell’inflazione, ma la misura dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) è in calo negli ultimi 12 mesi. Jones ha affermato che questo è di buon auspicio per il mercato azionario.

Commentando la Fed e la questione dell’inflazione e dei tassi di interesse, il leggendario trader ha detto ad Andrew Ross Sorkin della CNBC:

“Penso decisamente che abbiano finito. Probabilmente potrebbero dichiarare la vittoria ora perché se guardi al CPI, è in calo da 12 mesi consecutivi. Non è mai successo prima nella storia”.

L’investitore ha aggiunto che l’inflazione ha visto “un forte arco discendente”. I suoi commenti arrivano pochi giorni dopo che gli ultimi dati sull’IPC hanno mostrato un raffreddamento al 4,9%, in calo rispetto al picco del 9% raggiunto nel giugno 2022. I tassi di interesse sono stati negativi per l’economia, ha aggiunto Jones, dicendo che ora si tratta di aspettare l’impatto. Lo paragona alla chemioterapia.

“Devi pensare ai tassi di interesse come alla chemio. La chemio è veleno. Probabilmente siamo a livelli che avremmo colpito una recessione in passato a causa della tassa sugli interessi sull’economia. Si tratta di aspettare che la tassa sull’economia si faccia strada”.

L’investitore dice che sarà una faticaccia lenta per le azioni

Secondo il gestore dell’hedge fund, le prospettive del mercato azionario rispetto al quadro a metà del 2006, con le azioni che sono salite vertiginosamente all’indomani della pausa della Fed nel suo ciclo di inasprimento. Sulla performance delle azioni nei prossimi mesi, ha affermato di essere positivo per uno slancio rialzista. Tuttavia, Jones ha notato che “non è eccessivamente rialzista” e che sarà una “macinatura lenta”.

In quello che potrebbe far salire le azioni, l’investitore ha sottolineato la possibilità che ci siano enormi quantità di polvere secca che aspettano solo di essere impiegate per gli investimenti. Ha aggiunto che il mercato ha visto una certa calma in termini di accordi, incluso un rallentamento delle IPO mentre gli investitori e le società hanno valutato le prospettive generali.

Le azioni statunitensi sono rimaste traballanti lunedì mentre il mercato cercava di cavalcare l’ottimismo sull’accordo sul limite del debito: il sentimento generale è che i legislatori probabilmente raggiungeranno una svolta nella situazione di stallo intorno alla crisi del tetto del debito.

L’ era piatto a 4.124$, mentre il Dow Jones Industrial Average stava combattendo un inizio di settimana traballante a 33.382, appena sotto la linea piatta del -0,24%.