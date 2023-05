Assemblea annuale degli azionisti di Tesla 2023: garantisce l'acquisto di azioni?

Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) è al centro dell’attenzione martedì dopo che il CEO Elon Musk ha confermato che la società di veicoli elettrici inizierà a consegnare Cybertrucks “entro la fine dell’anno”.

Riepilogo dell’assemblea annuale degli azionisti di Tesla

Il miliardario ha anche fatto altri commenti degni di nota all’assemblea annuale degli azionisti di oggi. Per prima cosa, ha detto che la Tesla Model Y batterà ogni altro veicolo sulla Terra per diventare l’auto più venduta quest’anno.

Musk ha anche segnalato che il colosso dei veicoli elettrici è ora pronto a testare un po’ di pubblicità tradizionale. Finora, Tesla si è affidata interamente al passaparola, all’influencer marketing e ad altri mezzi di pubblicità non convenzionali.

L’amministratore delegato prevede che il contesto economico rimarrà difficile nei prossimi dodici mesi. Da lì in poi, tuttavia, prevede una ripresa e vede Tesla Inc ben posizionata per trarne vantaggio.

Dovresti comprare azioni Tesla oggi?

Il titolo Tesla è attualmente in ribasso di oltre il 20% rispetto al suo massimo da inizio anno, il che potrebbe essere una grande opportunità per costruire una posizione considerando che l’analista CFRA Garrett Nelson continua a definirlo un “forte acquisto”.

Sono sulla buona strada con la prima produzione di Cybertruck, aprendo la strada alla nuova fabbrica in Messico. Pensiamo che nel 2024 introdurranno una Coupé più economica per il mercato di massa. Quindi, ci sono molti catalizzatori a breve termine.

Le azioni di Tesla sono tanto più interessanti ora che Elon Musk ha assunto un nuovo CEO per Twitter. Nelson vede un rialzo in questo titolo a $ 250, il che suggerisce che potrebbe salire di circa il 30% da qui.

Altri motivi per avere “TSLA” nel tuo portafoglio includono il business dello stoccaggio di energia dell’azienda, ha concluso su ” Squawk on the Street ” della CNBC.