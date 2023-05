Le azioni Vodafone sprofondano in un colpo all'utile dell'intero anno

May 16, 2023

Vodafone Group Plc ( LON: VOD ) è stata vista scendere fino al 10% oggi dopo aver riportato un colpo al suo profitto nell’anno fiscale 2023.

Martedì, il gigante delle telecomunicazioni ha dichiarato che il suo EBITDA rettificato è sceso dell’1,0% a 14,67 miliardi di euro (15,95 miliardi di dollari) nell’anno conclusosi il 31 marzo.

Le spese energetiche e la debolezza commerciale, in particolare in Germania, ha aggiunto, hanno visto le entrate salire solo dello 0,3% a 45,71 miliardi di euro. In confronto, gli analisti erano rispettivamente a 14,73 miliardi di euro e 45,52 miliardi di euro.

Per quest’anno, Vodafone prevede che il suo EBITDA rettificato rimarrà stabile a 13,3 miliardi di euro e il suo flusso di cassa raggiungerà significativamente i 3,3 miliardi di euro. Anche la sua attività in Spagna è attualmente sotto revisione strategica.

Le azioni Vodafone sono ora in calo del 20% rispetto al massimo da inizio anno al momento della scrittura.

Vodafone si impegna a ridurre i costi

Tra i lati positivi, Vodafone ha confermato di essere impegnata a diventare più snella.

Oggi, la multinazionale britannica ha rivelato piani per ridurre il proprio organico di 11.000 persone per tagliare i costi. Nel comunicato stampa, il suo amministratore delegato Margherita Della Valle ha dichiarato:

La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per offrire risultati coerenti, Vodafone deve cambiare. Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Riallocheremo le risorse per fornire un servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano.

Il consiglio ha annunciato martedì 4,5 centesimi di euro per azione di dividendo finale. Nonostante i risultati deboli, Wall Street ha attualmente un rating di consenso ” sovrappeso ” sulle azioni Vodafone e vede in esse un rialzo di circa il 40% da qui in media.